Фёдор Опадчий на ВЭФ-2026: Энергосистема Дальнего Востока находится в активной фазе реализации мероприятий по недопущению энергодефицита

На Восточном экономическом форуме в рамках сессии «Свет в конце энергодефицита: курс на энергетическую самодостаточность» Председатель Правления Системного оператора Единой энергетической системы Федор Опадчий представил решения по развитию энергосистем Дальневосточного федерального округа.

Анализируя динамику энергопотребления, глава Системного оператора отметил, что темпы роста электропотребления на Дальнем Востоке примерно в два раза превышают средние показатели по стране и такая же динамика прогнозируется на горизонте до 2032 года. В осенне-зимний период 2025/2026 в ОЭС Востока и входящих в её состав энергосистемах зафиксированы новые исторические максимумы потребления мощности. Абсолютный максимум ОЭС Востока составил 8 323 МВт, что на 430 МВт выше предыдущего рекордного значения. Новые исторические максимумы также установлены в энергосистемах Амурской области, Хабаровского края и ЕАО, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Республики Бурятия и Забайкальского края.

«На Дальнем Востоке приняты или разработаны решения по развитию генерирующих мощностей синхронной части ОЭС Востока суммарным объёмом около 7,5 ГВт. При установленной мощности синхронной части порядка 11 ГВт это означает, что мы фактически перестраиваем около 70 % энергосистемы региона. Основная задача сейчас – обеспечить своевременную реализацию этих планов», – подчеркнул Фёдор Опадчий.

В числе важных решений – строительство Приморской АЭС с вводом первого блока к 2033 году, продолжение модернизации и новые вводы тепловых электростанций, солнечных и ветровых электростанций, а также продление эксплуатации существующих ТЭС на период до ввода АЭС. Сроки сооружения Хабаровской АЭС и других типов дополнительной генерации напрямую зависят от динамики реализации новых инвестиционных проектов, которые пока не начали процесс технологического присоединения к электросетям. В настоящее время дополнительный объем генерации, необходимой для энергоснабжения всех таких перспективных новых проектов оценивается в 1,5 ГВт.

Отдельно глава Системного оператора остановился на ситуации в территориально изолированных энергосистемах. Прогнозные расчёты показывают наличие перспективных дефицитов мощности в Сахалинской области, Чукотском автономном округе и центральном энергорайоне Камчатского края при различных сценариях вывода из работы генерирующего оборудования, выработавшего срок эксплуатации.

В сессии «Свет в конце энергодефицита: курс на энергетическую самодостаточность» приняли участие заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Сердечкин, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, руководители крупнейших энергокомпаний. Модератором выступил генеральный директор, АО «СИБУР Энерго»; председатель наблюдательного совета, Ассоциация «Сообщество потребителей энергии» Владимир Тупикин. Участники обсудили перспективы развития электроэнергетики Дальнего Востока для покрытия спроса на электрическую энергию и мощность до 2036 года, вопросы финансирования и инвестиций в сектор электроэнергетики, стратегии оптимизации затрат при реализации проектов строительства энергообъектов.