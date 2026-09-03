Глава «Россети Урал» проинспектировал ход реконструкции и строительства центров питания в пригороде Екатеринбурга

Генеральный директор «Россети Урал» Дмитрий Воденников в рамках рабочего визита оценил ход модернизации подстанции в Белоярском муниципальном округе и посетил строительную площадку питающего центра в Первоуральске.

Проект обновления центра питания 110/10 кВ в Белоярском энергоузле предусматривает замену основного оборудования на более мощное: будут установлены два силовых трансформатора общей мощностью 80 МВА. Затем специалистам предстоит выполнить модернизацию существующих вводных ячеек в закрытом распределительном устройстве 10 кВ. Все устанавливаемое оборудование – отечественного производства.

Работы по реконструкции питающего центра проводятся для повышения надежности электроснабжения потребителей развивающихся населенных пунктов вблизи Екатеринбурга: Косулино, Прохладный, Новая Поварня, Рассоха, Малобрусянское и Гусево, а также крупных коттеджных поселков – «Белоярская застава», «Чистые росы - 1», «Чистые росы - 2», «Новокосулино», «Мельница», «Зеленые кварталы».

«Подготовка к осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов идет в полном соответствии с графиком. Главная задача – обеспечить качественное и надежное электроснабжение жителей. Выполняемая модернизация центра питания с увеличением трансформаторной мощности создаст необходимые условия для дальнейшего развития территории Белоярского округа», – отметил Дмитрий Воденников.

Также глава компании в рамках рабочей поездки по Свердловской области посетил строительную площадку нового центра питания в муниципальном округе Первоуральск. Специалисты «Россети Урал» в рамках нетарифных услуг выполняют комплекс проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству подстанции для новых производственных мощностей одного из промышленных предприятий региона.