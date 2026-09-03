IEK обновил базы изделий для nanoCAD BIM Электро

03 сент. 2026, 15:44
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Группа компаний IEK
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Актуальный ассортимент, точные 3D-модели и удобная структура данных. Обновленные базы изделий для nanoCAD BIM Электро помогут проектировщикам работать с актуальной номенклатурой оборудования IEK и формировать более точные BIM-модели.

Что изменилось?

Шкафы и наполнение — новая версия IEK_Шкафы_и_наполнение_v5.0:

  • скорректированы 3D-модели шкафов
  • УЗДП, ВДТ и автоматические выключатели защиты двигателя перенесены в таблицу «Автоматические выключатели»
  • доработаны наименования оборудования
  • заполнено поле «Серия» для частотных преобразователей.

Обновлена база IEK_Электроустановочные_изделия-v5.0 — актуализирован ассортимент розеток, выключателей, разветвительных коробок и аксессуаров к ним.

В базе светотехнического оборудования:

  • появилось разделение по торговым маркам IEK, GENERICA и сериям проектной светотехники LEDEL, FEREKS;
  • актуализированы технические параметры и 3D-модели светильников, уточнены габариты, степень защиты IP и климатическое исполнение.

Скачать все базы данных изделий для nanoCAD BIM Электро можно по ссылке: https://www.iek.ru/support/software/8445270/.

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