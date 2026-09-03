IEK обновил базы изделий для nanoCAD BIM Электро

Актуальный ассортимент, точные 3D-модели и удобная структура данных. Обновленные базы изделий для nanoCAD BIM Электро помогут проектировщикам работать с актуальной номенклатурой оборудования IEK и формировать более точные BIM-модели.

Что изменилось?

Шкафы и наполнение — новая версия IEK_Шкафы_и_наполнение_v5.0:

скорректированы 3D-модели шкафов

УЗДП, ВДТ и автоматические выключатели защиты двигателя перенесены в таблицу «Автоматические выключатели»

доработаны наименования оборудования

заполнено поле «Серия» для частотных преобразователей.

Обновлена база IEK_Электроустановочные_изделия-v5.0 — актуализирован ассортимент розеток, выключателей, разветвительных коробок и аксессуаров к ним.

В базе светотехнического оборудования:

появилось разделение по торговым маркам IEK, GENERICA и сериям проектной светотехники LEDEL, FEREKS;

актуализированы технические параметры и 3D-модели светильников, уточнены габариты, степень защиты IP и климатическое исполнение.