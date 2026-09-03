IEK обновил базы изделий для nanoCAD BIM Электро
03 сент. 2026, 15:44
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Актуальный ассортимент, точные 3D-модели и удобная структура данных. Обновленные базы изделий для nanoCAD BIM Электро помогут проектировщикам работать с актуальной номенклатурой оборудования IEK и формировать более точные BIM-модели.
Что изменилось?
Шкафы и наполнение — новая версия IEK_Шкафы_и_наполнение_v5.0:
- скорректированы 3D-модели шкафов
- УЗДП, ВДТ и автоматические выключатели защиты двигателя перенесены в таблицу «Автоматические выключатели»
- доработаны наименования оборудования
- заполнено поле «Серия» для частотных преобразователей.
Обновлена база IEK_Электроустановочные_изделия-v5.0 — актуализирован ассортимент розеток, выключателей, разветвительных коробок и аксессуаров к ним.
В базе светотехнического оборудования:
- появилось разделение по торговым маркам IEK, GENERICA и сериям проектной светотехники LEDEL, FEREKS;
- актуализированы технические параметры и 3D-модели светильников, уточнены габариты, степень защиты IP и климатическое исполнение.
Скачать все базы данных изделий для nanoCAD BIM Электро можно по ссылке: https://www.iek.ru/support/software/8445270/.