КЭАЗ расширяет ассортимент двигательных приводов для выключателей OptiMat A

Компания КЭАЗ расширяет номенклатуру аксессуаров для воздушных автоматических выключателей OptiMat A типоразмеров S2, S4, S6. В продажу поступили два новых двигательных привода (мотор-редуктора), предназначенных для дистанционного взвода механизма выключателя и предварительного сжатия включающей пружины — то есть подготовки аппарата к включению без участия оператора.

Новые исполнения:

Привод двигательный OptiMat A630-6300-400VAC — питание 400 В переменного тока;

Привод двигательный OptiMat A630-6300-24VDC — питание 24 В постоянного тока.

Введение напряжений управления 24 В DC и 400 В AC открывает новые возможности для использования автоматических выключателей OptiMat A в судостроении, ретрофит-решениях, дизель-генераторных установках и др.

Для удобства монтажа и ввода в эксплуатацию обновлена инструкция по монтажу, доступная в технической документации на сайте компании.

Двигательные приводы OptiMat A расширяют функциональность воздушных выключателей, обеспечивая удаленное управление и повышая уровень автоматизации распределительных устройств.

Актуальные каталоги, руководство по эксплуатации и полная техническая информация доступны на сайте КЭАЗ и у официальных дистрибьюторов.