Кабельный лоток — не конструктор: какие ошибки закладывают ещё на этапе проекта

03 сент. 2026, 14:15
473
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Кабеленесущая система может выглядеть простой и понятной, но ошибки при её проектировании способны привести к перегреву кабелей, коррозии конструкций и проблемам при прохождении экспертизы. Одного коэффициента заполнения или расчёта нагрузки на лоток здесь недостаточно.

Почему трубу нельзя считать глухим коробом? Когда необходимо учитывать требования СП 256? Как правильно рассчитать токовую и механическую нагрузку, подобрать материалы и заложить запас для новых кабелей? В новой статье на RusCable.Ru разбираем распространённые ошибки и рассказываем, как избежать их ещё на этапе проектирования.

Читайте новый материал "Борьба с ошибками при использовании кабеленесущих систем в проектах"  в  RusCable Плюс.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Главный журнал о кабельном бизнесе RusCable Инсайдер!
Дайджест кабельного рынка, репортажи, интервью, спецпроекты. Уже больше 8000+ подписчиков с нами!

Читайте свежий номер RusCable Инсайдер