Кабельный лоток — не конструктор: какие ошибки закладывают ещё на этапе проекта

Кабеленесущая система может выглядеть простой и понятной, но ошибки при её проектировании способны привести к перегреву кабелей, коррозии конструкций и проблемам при прохождении экспертизы. Одного коэффициента заполнения или расчёта нагрузки на лоток здесь недостаточно.

Почему трубу нельзя считать глухим коробом? Когда необходимо учитывать требования СП 256? Как правильно рассчитать токовую и механическую нагрузку, подобрать материалы и заложить запас для новых кабелей? В новой статье на RusCable.Ru разбираем распространённые ошибки и рассказываем, как избежать их ещё на этапе проектирования.

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