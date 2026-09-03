Комплексный проект развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора объединит 271 инвестиционный проект на сумму более 32 трлн рублей

Директор департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Олег Вахтин выступил на сессии ВЭФ «Новый промышленно-транспортный каркас Дальнего Востока и Арктики».

По поручению Президента России Минвостокразвития России совместно с органами государственной власти, регионами и бизнесом формирует Комплексный проект развития Арктической зоны Российской Федерации и Трансарктического транспортного коридора (ТТК). Документ станет основным инструментом реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности в Арктике. Он объединит взаимоувязанные инвестиционные и инновационные проекты, реализуемые преимущественно за счет частных инвестиций и механизмов государственно-частного партнерства. По оценке Минвостокразвития России, валовой региональный продукт Арктической зоны РФ может удвоиться: с 14 трлн рублей в 2026 году до 28 трлн рублей к 2035 году.

Сформирован портфель из 271 инвестиционного и инновационного проекта общей стоимостью более 32 трлн рублей. Более 90% этой суммы приходится на внебюджетные средства инвесторов. Проекты будут приоритизированы: часть запускается в первую очередь, часть реализуется поэтапно, по мере подтверждения грузовой базы и спроса.

Трансарктический транспортный коридор рассматривается как единая система от Санкт-Петербурга и Мурманска через Северный морской путь до Владивостока, включая внутренние водные пути, Северный широтный ход и железнодорожные подходы к портам. Именно этот международный транспортный коридор связывает арктические проекты: СПГ Ямала и Гыдана, нефть и уголь Таймыра, металлы Норильска и Чукотки с рынками сбыта, в том числе Глобального Юга и стран АТР.

Работа ведется в четырех блоках: инвестиционные проекты в добыче, переработке, металлургии и нефтегазохимии; логистика, включая железнодорожные и речные подходы к портам, дноуглубление, портовые мощности, флот, навигацию, аварийно-спасательную и цифровую инфраструктуру; энергетика; социальная сфера и опорные населенные пункты.

К 2035 году в энергодефицитных районах Арктики потребуется более 1,3 ГВт дополнительной мощности: от модернизации действующей энергетики до новых атомных станций малой мощности и плавучих энергоблоков. Эти вопросы вошли в программу развития электроэнергетики ДФО до 2050 года, подготовленную Минвостокразвития России совместно с Минэнерго России.

Комплексный проект предусматривает четыре горизонта планирования: краткосрочный – до 2030 года, среднесрочный – до 2036 года, долгосрочный – до 2042 года и стратегический – до 2050 года. Ряд проектов уже реализуется: Баимский ГОК на Чукотке, «Арктик СПГ-2» на Ямале, Мурманский СПГ и металлургический кластер в Мурманской области, освоение Томторского месторождения редкоземельных металлов в Якутии, модернизация Мурманского транспортного узла и создание глубоководного района порта Архангельск.

Реализация Стратегии развития Арктики к 2035 году потребует создания более 55 тысяч новых рабочих мест, поэтому ключевой задачей становится развитие опорных населенных пунктов как центров притяжения людей и бизнеса.

«Задача государства не подменять бизнес, а создавать условия: обеспечивать инфраструктуру, снижать риски, формировать понятные правила, помогать собрать экономику сложных долгосрочных проектов. Мастер-планы опорных населенных пунктов при этом не отдельная градостроительная работа, а часть производственной политики: они создают условия, чтобы в Арктике жили и работали люди, которые реализуют проекты экономики и транспорта», - отметил Олег Вахтин.

Отдельно спикер остановился на условиях конкурентоспособности Трансарктического транспортного коридора.

«ТТК — это не только Северный морской путь. Это комплексная транспортная система от Запада до Востока страны. По срокам доставки и безопасности маршрут уже дает преимущества, особенно отечественным компаниям. Не хватает стоимостного элемента – нужно снизить издержки на всех этапах. Для этого прорабатываются решения по круглогодичной навигации и формируется финансово-экономическая модель развития коридора, включающая грузовой и дноуглубительный флот, ледоколы с приемлемыми тарифами на проводку и спутниковую группировку», - подчеркнул Олег Вахтин.

В настоящее время разрабатывается финансово-экономическая и организационная модель Комплексного проекта и перечень его мероприятий. Документ планируется представить Президенту России до конца 2026 года. Утвержденный план реализации станет единой рамкой для синхронизации усилий бизнеса и органов власти всех уровней.