Контракт на поставку вентиляционного оборудования для АЭС «Эль-Дабаа» оценили в 5,2 млрд рублей
03 сент. 2026, 16:15
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АО «АСЭ» объявило закупку на поставку систем вентиляции для четырех энергоблоков строящейся АЭС «Эль-Дабаа» в Египте. Начальная максимальная цена контракта составляет 5,2 миллиарда рублей, сообщает портал RosTender.info.
Выбор подрядной организации завершат до 14 сентября 2026 года. Победитель поставит оборудование, которое соответствует строгим стандартам безопасности, принятым в атомной отрасли, и обеспечит стабильную работу систем жизнеобеспечения на всех четырех энергоблоках станции.
Проект АЭС «Эль-Дабаа» является ключевым направлением международного сотрудничества России в атомной энергетике.
Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.