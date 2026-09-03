Метален Arctic - полимерная композиция для кабеля, от которой зависит больше, чем передача энергии

03 сент. 2026, 14:30
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
АО МЕТАКЛЭЙ
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АО «МЕТАКЛЭЙ» представляет силанольносшиваемую безгалогеновую полимерную композицию для изоляции и оболочки кабелей специального назначения Метален Arctic.

Сегодня МЕТАКЛЭЙ — единственный, надежный, российский производитель данной композиции. Материал разработан для кабельных конструкций, к которым предъявляются повышенные требования по надежности, пожарной безопасности и устойчивости к эксплуатации в сложных условиях.

Области применения:
судовые и морские кабели, кабели для объектов атомной энергетики, метрополитена, железнодорожной инфраструктуры, объектов возобновляемой энергетики и других критически важных систем.

Силанольная сшивка позволяет получить прочный и долговечный полимерный слой, а безгалогеновая рецептура делает композицию перспективным решением для объектов, где требования к безопасности особенно высоки.

Российское производство означает не только импортозамещение. Это технологическая независимость, доступность материала, техническая поддержка производителя и возможность адаптации продукта под требования конкретной кабельной конструкции.

МЕТАКЛЭЙ — российские материалы для кабелей, работающих там, где надежность не может быть компромиссом.

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МЕТАКЛЭЙ
АО «МЕТАКЛЭЙ» — российское производство инновационных полимерных композиций. Почему партнёры выбирают АО «МЕТАКЛЭЙ» АО «МЕТАКЛЭЙ» — это не просто производитель полимерных композиций, это надежный и стратегический партнер, обеспечивающий уверенность и конкурентное преимущество для своих клиентов.