РусГидро построило и ввело в работу инфраструктуру для электроснабжения туристического кластера «Три вулкана» на Камчатке

РусГидро построило и ввело в работу в Камчатском крае подстанцию 110 кВ и линию электропередачи 110 кВ протяженностью 47 км. Новая электросетевая инфраструктура обеспечит надёжное электроснабжение рекреационного комплекса «Парк «Три вулкана», строящегося в 80 км от Петропавловска-Камчатского вблизи вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый.

Старт работе энергообъектов дали Глава РусГидро Виктор Хмарин и Генеральный директор «Парка «Три вулкана» Игорь Дунаев в присутствии губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Энергосистема Камчатского края работает изолированно – она не связана с единой энергетической системой страны. До настоящего момента рекреационная зона у подножия вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый не имела централизованного энергоснабжения. Камчатскэнерго (входит в Группу РусГидро) построило электросетевую инфраструктуру, необходимую для технологического присоединения энергопринимающих устройств проекта «Парк «Три вулкана», инвестором которого выступает компания Интеррос. Благодаря этому темпы строительства будущего курорта могут существенно ускориться.

Ключевой элемент проекта электроснабжения – новая двухцепная воздушная линия 110 кВ протяженностью 47 километров, построенная от реконструированной подстанции 220 кВ «Авача» до новой подстанции 110 кВ «Сопка Горячая». Всего установлено 360 металлических опор, при монтаже которых применены сборные металлические фундаменты.

Второй ключевой объект – подстанция 110 кВ «Сопка Горячая», оснащенная двумя силовыми трансформаторами мощностью по 40 МВА каждый. Объект работает полностью автоматически: управление осуществляется дистанционно из Центра управления сетями Камчатскэнерго. Кроме того, на питающей подстанции «Авача» выполнена реконструкция: смонтированы новые выключатели 110 кВ, современные разъединители и шкафы релейной защиты и автоматики.

Завершение проекта создаёт условия для круглогодичного функционирования современного туристического кластера на Камчатке, который, по планам инвесторов, будет привлекать до нескольких сотен тысяч посетителей в год.