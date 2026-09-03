В Анадыре построят новую детско-взрослую поликлинику

03 сент. 2026, 17:30
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Ростендер
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В столице Чукотки появится современное медицинское учреждение, объединяющее отделения для детей и взрослых. Строительство необходимо для повышения доступности и качества медицинской помощи жителям города. Новое здание позволит сконцентрировать профильных специалистов в одном месте и создать комфортные условия для пациентов и персонала. Выбор подрядной организации завершится 18 сентября 2026 года, сообщает портал RosTender.info.

В перечень задач входит проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации, непосредственное возведение объекта и его подготовка к вводу в эксплуатацию. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и окружного бюджетов. Общая стоимость контракта составляет один миллиард рублей.

Согласно условиям договора, все строительные и пусконаладочные работы должны быть полностью завершены до 30 ноября 2030 года.

Детали предстоящей закупки доступны здесь.

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