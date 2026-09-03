В Хабаровском крае построят завод по производству систем накопления энергии мощностью 2 ГВт·ч в год

На полях ХI Восточного экономического форума Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), компания «Норд Энерджи» и Министерство экономического развития Хабаровского края заключили соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству систем накопления энергии.

Проект предполагает создание в Хабаровском крае при поддержке режима территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» производственного предприятия мощностью 2 ГВт·ч в год, ориентированного на серийное производство систем накопления электрической энергии контейнерного типа. Запуск производства запланирован на 2028 год.

«Мы рассматриваем реализацию проекта в Хабаровском крае как долгосрочный вклад в обновление отечественной энергетической отрасли. Наша задача – не просто создать новое производство, а сформировать компетенции и производственную базу для дальнейшего развития российских систем накопления энергии, снижения зависимости от зарубежных поставок и укрепления технологического суверенитета России», – прокомментировал генеральный директор «Норд Энерджи» Тимур Котляр.

Реализация проекта станет новым этапом развития промышленного и инвестиционного потенциала Дальнего Востока. Ожидается, что на предприятии будет создано 150 новых рабочих мест.

«Подобные уникальные промышленные проекты всегда становятся точкой роста. Они открывают краю путь к новым технологическим горизонтам и заставляют по-новому выстроить производственные связи: в эту орбиту будут активно вовлечены местные предприятия-смежники. Кроме того, такие задачи формируют запрос на сильные инженерные и рабочие кадры, давая свежий импульс нашей образовательной базе», — подчеркнул министр экономического развития Хабаровского края Николай Дубинин.

«Дальний Восток активно наращивает промышленный потенциал. Вместе с этим закономерно растет потребность в электроэнергии. Строительство завода систем накопления энергии в Хабаровском крае позволит создать необходимую технологическую базу непосредственно в регионе и более эффективно решать задачи по обеспечению энергией промышленных и инфраструктурных объектов. В рамках соглашения КРДВ окажет инвестору поддержку в выборе земельных участков, проработке инфраструктурного обеспечения, взаимодействии с региональными органами власти и институтами развития, а также получении статуса резидента ТОР «Хабаровск», - отметил заместитель генерального директора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев.

АО «Норд Энерджи» - российский энергетический холдинг, специализирующийся на внедрении систем накопления энергии (СНЭ), газопоршневой генерации (ГПУ) и создании гибридных энергетических комплексов.

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) – государственный институт социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики, подведомственный Минвостокразвития России. КРДВ является управляющей компанией ряда преференциальных режимов. Среди них: АЗРФ и ТОР, СПВ, КОРФ, САР на о. Русский. КРДВ создает благоприятные условия для реализации инвестпроектов, обеспечивает применение резидентами налоговых льгот и административных преференций, предоставляет в льготную аренду землю и производственные площади, помогает с инфраструктурным обеспечением и привлечением сотрудников, предоставляет другие сервисы.