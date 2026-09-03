«Росатом» и Агентство Республики Казахстан по атомной энергии подписали контракт на сооружение АЭС

3 сентября «на полях» Восточного экономического форума госкорпорация «Росатом» и ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» (КАЭС) подписали EPC-контракт на сооружение АЭС «Балхаш» в составе двух энергоблоков общей электрической мощностью 2400 МВт. Атомная электростанция будет построена вблизи села Улькен Жамбылского района Алматинской области Казахстана.

С российской стороны подписи поставили первый заместитель генерального директора по атомной энергетике госкорпорации «Росатом», президент АО «Атомстройэкспорт» Андрей Петров, с казахстанской стороны - генеральный директор КАЭС Ернат Бердигулов. Подписание прошло в присутствии генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва и председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадама Саткалиева.

Подписанный контракт закрепляет ответственность российской и казахстанской сторон в проекте будущей АЭС «Балхаш». «Росатом» в качестве лидера международного консорциума будет отвечать за весь цикл работ по реализации проекта: от проектирования и закупок до строительства, пусконаладки и сдачи готового объекта заказчику.

В основе будущей станции — современные реакторы ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор с электрической мощностью 1200 МВт) поколения III+. Эта технология отвечает строжайшим международным требованиям безопасности и уже успешно применяется на действующих и строящихся объектах в России, Беларуси, Турции, Бангладеш, Венгрии, Египте и Китае. Срок службы реактора составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

«Подписанный документ знаменует новый этап нашего сотрудничества с Казахстаном. В ближайшее время «Росатому» предстоит осуществить проектные работы и создать международный консорциум из компаний - поставщиков оборудования. При этом на всех стадиях проекта мы четко придерживаемся главной задачи: построить и ввести в эксплуатацию энергоблоки, отвечающие самым строгим международным требованиям по безопасности и эффективности. Мы убеждены, что российские атомные технологии станут надежной основой для энергетической независимости и устойчивого развития Республики Казахстан», - отметил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

В настоящее время в регионе расположения будущей АЭС продолжаются изыскательские работы, стартовавшие в августе 2025 года. Специалисты, проделав более 60 скважин глубиной до 120 метров, извлекли необходимые для анализа пробы, в лабораторных условиях проверяют материалы для выбора оптимальной площадки размещения энергоблоков. В 2027 году эта работа будет завершена, и инженеры приступят к подготовке документации, которая позволит получить разрешительные документы для начала сооружения энергоблоков.

14 июня 2025 года «Росатом» определен лидером международного консорциума по строительству первой АЭС большой мощности в Казахстане.

В июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме между госкорпорацией «Росатом» и Агентством Республики Казахстан по атомной энергии была утверждена индикативная дорожная карта проекта строительства АЭС. Документ определяет основные этапы взаимодействия сторон: организацию инженерно-изыскательских работ, подготовку проектной документации, а также заключение EPC-контракта (контракта на проектирование, закупки и строительство).

28 мая 2026 года в рамках государственного визита Президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан было заключено соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства атомной электростанции на территории Республики Казахстан. В документе определены основные параметры проекта сооружения АЭС и ключевые направления сотрудничества в течение периода эксплуатации АЭС, включая сервисное обслуживание и поставки топлива.

Проект строительства АЭС реализуется в соответствии с соглашениями между Казахстаном и Россией о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. Ключевыми целями проекта являются обеспечение долгосрочной энергетической безопасности Казахстана, развитие национальной ядерной инфраструктуры и продвижение задач по снижению углеродного следа экономики страны.

Россия является одним из ведущих мировых экспортеров технологий в области атомной энергетики и продолжает активно развивать международное сотрудничество по строительству АЭС, включая подготовку кадров и передачу передового опыта.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: управляющая компания АО «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (включает Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский институты и филиалы), дочерние строительные организации. Дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80 % выручки составляют зарубежные проекты. Дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой, средней и малой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M) и развивает цифровые продукты собственной разработки для управления сооружением сложных инженерных объектов. Компания опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии.