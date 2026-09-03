«Россети Северный Кавказ» установили новое экологичное коммутационное оборудование на подстанции в Карачаево-Черкесии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» завершили монтаж экологичных вакуумных выключателей на подстанции 35/10 кВ в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии.

Теперь на питающем центре установлены семь единиц нового коммутационного оборудования российского производства взамен устаревших масляных выключателей. Устройства обеспечивают защиту сети от перегрузок и коротких замыканий, при нештатных ситуациях оперативно локализуют участок повреждения, не допуская выхода из строя основного оборудования подстанции. Среди основных преимуществ вакуумных выключателей – отсутствие загрязнения окружающей среды, простота и удобство эксплуатации конструкции, высокая коммутационная износостойкость, пожаробезопасность.

Проведенные работы позволят повысить надежность электроснабжения около семи тысяч жителей и порядка 16 социально значимых учреждений Малокарачаевского района. Работы выполнены в рамках Программы технического обслуживания и организации ремонтов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» на 2026 год.