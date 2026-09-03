«Россети Сибирь» и «Российские космические системы» подписали соглашение о сотрудничестве на ВЭФ-2026

На Восточном экономическом форуме-2026 заключили соглашение о сотрудничестве ПАО «Россети Сибирь» (дочернее общество ПАО «Россети») и АО «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Компании планируют взаимодействие в области применения технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для мониторинга состояния линий электропередачи (ЛЭП). Документ подписали генеральный директор холдинга «Российские космические системы» Дмитрий Автайкин и генеральный директор «Россети Сибирь» Антон Дьячков. Совместная работа крупных отраслевых компаний призвана повысить устойчивость электросетевой инфраструктуры регионов Сибири и Дальнего Востока с использованием инновационных космических сервисов.

Ключевой целью партнерства станет внедрение инновационных методов мониторинга линий электропередачи на основе данных спутниковой съемки с фокусом на Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, где особенности климата и протяженность электрических сетей требуют надежных и оперативных инструментов контроля за состоянием инфраструктуры.



Стороны также намерены развивать современные технологии обработки данных ДЗЗ, чтобы обеспечить точный и регулярный мониторинг состояния ЛЭП. Особое внимание будет уделено апробации продуктов обработки космической съемки и отработке технических решений в различных условиях, включая труднодоступные и сложные природно-климатические зоны.

«Сотрудничество с «Российскими космическими системами» открывает для нас доступ к современным цифровым инструментам мониторинга, которые позволят повысить качество планирования работ и оперативность реагирования на изменения технического состояния линий электропередачи. Совместный проект даст четкое понимание, как максимально эффективно использовать космическую съемку в ежедневной практике эксплуатации электрических сетей», – отметил Антон Дьячков.

Реализация соглашения начнется с пилотного проекта. На выбранных участках специалисты на основе космических снимков проведут детальный анализ охранных зон и состояния просек вдоль ЛЭП, зафиксируют наличие древесно-кустарниковой растительности, зданий и крупногабаритных строений, а также факты складирования и хранения древесины. Важной частью работы станет фиксация нарушений охранных зон линий электропередачи. Эти данные позволят сформировать четкие и актуальные критерии для дальнейшей цифровой обработки космической информации и последующего развертывания решения на всей территории присутствия компании «Россети Сибирь».