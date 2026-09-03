«Россети Юг» отремонтировали 22 трансформаторные подстанции в Юстинском районе Калмыкии

В рамках ремонтной программы и подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты филиала «Россети Юг» – «Калмэнерго» с начала года отремонтировали в Юстинском районе Республики Калмыкия 22 трансформаторные подстанции и более 10 км воздушных линий электропередачи (ЛЭП) распределительной сети 0,4-10 кВ.

Энергетики привели в нормативное состояние силовые трансформаторы и вспомогательное подстанционное оборудование: изоляторы, выключатели, системы диспетчерского и технологического управления.

На ЛЭП специалисты заменили 46 деревянных опор на новые железобетонные и 523 поврежденных изолятора.

Выполненный ремонт позволит повысить надежность электроснабжения более восьми тысяч жителей районного центра – поселка Цаган Аман, населенных пунктов Эрдниевский, Бергин, Харба, Татал, Барун, социально значимых объектов, а также удаленных животноводческих точек.