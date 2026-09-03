РусГидро представило комплекс ИТ-решений для управления энергообъектами на ВЭФ-2026

На стенде РусГидро на полях Восточного экономического форума энергохолдинг представил ключевые ИТ-проекты компании, направленные на повышение надёжности эксплуатации энергообъектов, оптимизацию управления активами и усиление контроля за безопасностью персонала. Все разработки являются частью системной стратегии цифровой трансформации компании.

В экспозиции энергохолдинга была продемонстрирована цифровая система управления производственными активами. Она объединяет данные о десятках тысяч единиц оборудования в режиме реального времени, позволяет оценивать их техническое состояние, формировать программы ремонтов и переходить к обслуживанию по фактическому состоянию – это сокращает простои и снижает издержки. Дополняет её система предиктивной аналитики на основе цифровых моделей, которая прогнозирует развитие дефектов и помогает предотвращать технологические нарушения до их возникновения.

Также на стенде РусГидро представило решения для мониторинга гидротехнических сооружений и линий электропередачи. Для обследования объектов используются беспилотные летательные аппараты, которые выполняют детальную съёмку плотин, дамб и ЛЭП, а инструменты искусственного интеллекта обрабатывают результаты облётов, автоматически выявляя дефекты и отклонения от нормы. В связке с этим работает информационно-диагностическая система контроля состояния ГТС, которая собирает данные с контрольно-измерительной аппаратуры, установленной в сооружениях, рассчитывает критерии безопасности и передаёт информацию в Аналитический центр РусГидро.

Отдельное внимание на стенде было уделено проектам в области безопасности персонала. Была представлена система видеоаналитики: алгоритмы ИИ в реальном времени фиксируют соблюдение правил промышленной безопасности – применение средств индивидуальной защиты и нахождение сотрудников в опасных зонах. Дополнительно внедрено решение по контролю здоровья и телемедицине: предсменный медосмотр на каждом объекте проводится с использованием технических средств. Это повышает точность оценки состояния работников и снижает риски инцидентов.

Кроме того, гости стенда могли ознакомиться с информационной системой «Диспетчерский центр», предназначенной для планирования и прогнозирования использования водно-энергетических ресурсов гидроузлов с учётом интересов всех категорий водопользователей. В основе системы – математическая модель, учитывающая множество факторов, влияющих на сток рек. Заявленная точность прогнозирования достигает 98%.

Все представленные решения интегрируются в единую цифровую среду, повышающую безопасность и эффективность работы энергосистемы. В целом РусГидро последовательно реализует стратегию цифровой трансформации. Кроме того, с 2018 года на импортозамещение программного обеспечения направлено 7 млрд рублей. Сегодня более 30 тысяч работников работают на российских операционных системах, в работе находится свыше 20 проектов по замещению ключевых информационных систем.