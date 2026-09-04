Челябинские промышленники обсудили роботизацию на площадке ЧЗЭО

ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) 3 сентября принял делегацию промышленников и представителей Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП). Визит на ЧЗЭО стал вступительной, экскурсионной частью заседания Совета ЮУТПП, посвященного вопросам локализации производства и роботизации.

Участие в мероприятии приняли президент ЮУТПП Федор Дегтярев, ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер, технический директор АО «КОНАР» Евгений Бодров, учредитель АО «Завод АМО Сталь» Павел Васютин, генеральный директор ООО ТД «СантехУрал» Сергей Ермаков, заместитель генерального директора АКБ «ЧЕЛИНДБАНК» Наталья Абрамова и другие.

Перед началом экскурсии Исполнительный директор ЧЗЭО Сергей Телешев рассказал о текущих проектах и компетенциях компании, а также системе обучения новых сотрудников. Он подчеркнул, что 16-летний опыт завода в создании сложных энергообъектов «под ключ» позволяет предприятию открывать новые направления, в том числе выступать площадкой для локализации высокотехнологичного производства роботов-уборщиков платформы Robo.

Гостям показали полный цикл изготовления электрощитового и теплоэнергетического оборудования — от резки и гибки металла до сборки подстанций и котельных. Кроме того, участники делегации смогли лично ознакомиться с роботами-уборщиками и увидеть их в действии — машины платформы Robo сегодня курсируют по цеху ЧЗЭО и наводят чистоту. Ожидается, что в конце 2026 - начале 2027 года первая партия таких роботов сойдет уже со сборочной линии самого завода.

«Всё управляющее ПО наших сервисных роботов — российское, зарегистрировано в Минцифры. Данные, которые они собирают, хранятся на серверах в России, поэтому машины уже допущены на критически важные объекты — например, аэропорт Шереметьево. Сейчас мы поставили перед собой задачу локализовать саму сборку «железа», или другими словами, «тушки» робота. Это позволит нам получить статус российской продукции, а вместе с ним — приоритет при участии в закупках по муниципальным контрактам», — подчеркивает директор ООО «ЧЗЭО» и совладелец Robo Алексей Камынин.

После экскурсии деловая программа мероприятия была продолжена в конгресс-отеле «Малахит». Участники заседания обсудили такие практические вопросы как:

подтверждение происхождения российской продукции в рамках Постановления Правительства РФ № 719;

привлечение инвестиций и текущие инвестиционные проекты в сфере робототехники, кооперацию, меры государственной поддержки и механизмы льготного финансирования;

экономический и кадровый эффект от внедрения роботизированных решений на примере реальных кейсов южноуральских предприятий.

Участники встречи поддержали дальнейшие шаги по совершенствованию процедуры сертификации российской продукции и выразили уверенность в том, что совместные усилия власти и бизнеса позволят ускорить внедрение роботизированных решений.