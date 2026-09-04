Федор Опадчий: Началась реализация заложенных в Генсхему планов по развитию электрогенерации

На Восточном экономическом форуме Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий рассказал о ходе реализации решений по развитию генерации, заложенных в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

На сессии «Новая энергетическая архитектура: опережающее создание генерации, механизмы государственной поддержки и реализуемые проекты» Федор Опадчий заявил, что реализация решений по развитию генерирующего комплекса в соответствии со сроками, установленными в этом ключевом документе долгосрочного перспективного планирования, идет разнонаправленно.

В части атомной генерации реализуются планы по замене выбывающих из работы энергоблоков РБМК на современные, развернута работа по новым проектам, имеющим наиболее близки сроки ввода, в том числе строительству Приморской АЭС, которая станет важным элементом энергетической архитектуры Дальнего Востока.

В части тепловой генерации главной задачей является поддержание среднегодового темпа модернизации на уровне 5,4 ГВт мощностей, заложенного в Генсхему. При этом, в настоящее время, если «легкая» модернизация, не требующая замены основного оборудования, идет активно, то глубокая модернизация с выводом отработавшего основного оборудования и вводом полностью нового, пока на уровне ниже запланированного.

Проекты нового строительства тепловой генерации в целях покрытия растущего спроса также в целом соответствуют графику. Уже приняты проекты по строительству 4,3 ГВт новых мощностей ТЭС.

Опережающими темпами в Дальневосточном федеральном округе реализуются проекты по строительству ВИЭ как быстрого и экономически эффективного способа покрытия растущего спроса на электроэнергию, в условиях наличия ГЭС, обеспечивающих возможность компенсации негарантированного характера выработки на ВИЭ. Из заложенных в Генсхему 2,2 ГВт ветровых и солнечных электростанций в ДФО строительство 2 ГВт уже ведется.

«В целом на текущий момент в части реализации Генсхемы наиболее серьезное отставание наблюдается в части гидрогенерации», – заявил Федор Опадчий.

Так, в сфере гидроэнергетики приняты решения о проектировании примерно по половине предусмотренных Генсхемой проектов, в том числе завершается проектирование Нижне-Зейской ГЭС на Дальнем Востоке, которое позволит определить окончательные технико-экономические параметры проекта.

«Исходя из нынешних условий в рамках начинающейся в этом году подготовке к актуализации Генсхемы мы должны будем пересмотреть решения в части гидроэнергетики, по крайней мере с точки зрения сроков реализации. Соответственно изменятся и объемы новой тепловой генерации, которой предстоит заместить объемы гидромощностей, возводимых позднее запланированных сроков», - отметил глава Системного оператора.

В дискуссии приняли участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов, первый заместитель генерального директора Эн+ Эльдар Муслимов, Генеральный представитель Powerchina International Group Ltd в России Ли Дуншу, директор АРВЭ Алексей Жихарев.

Сессия прошла в рамках тематического блока «Логистика и инфраструктура для роста экономики». Участники обсудили особенности функционирования энергетики Дальнего Востока, текущие возможности энергосистемы по удовлетворению растущих потребностей экономики в электроэнергии, а также сдерживающие факторы при реализации проектов строительства новой энергетической архитектуры Дальнего Востока.