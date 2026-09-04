Ключевые итоги стратегической сессии «Сертификация в области пожарной безопасности. Прошлое. Настоящее. Будущее»

03.09.2026 на площадке XVI Международного салона «Комплексная безопасность» обсудили текущее состояние и дальнейшее развитие системы оценки соответствия в области пожарной безопасности.

Основное:

МЧС России и Росаккредитация усилили взаимодействие: МЧС предоставлен расширенный функционал для контроля деятельности аккредитованных лиц непосредственно во ФГИС Росаккредитации.

В ходе сессии подписано соглашение между Росаккредитацией и Ассоциацией «Антиконтрафакт».

В сфере пожарной безопасности работают 30 органов по сертификации и 32 испытательные лаборатории. За период 2025–2026 гг. выдано 4 944 сертификата соответствия и зарегистрировано 3 370 деклараций о соответствии.

Отдельное внимание уделили основным нарушениям при декларировании и сертификации, а также мерам по совершенствованию системы подтверждения соответствия. Среди предложений усиление форматно-логического контроля, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта.

Сегодня в деловой программе «Комплексной безопасности» — обсуждение изменений в ТР ЕАЭС 043/2017 и заседание ТК 274 «Пожарная безопасность».