На ВЭФ дали старт масштабному проекту роботизации Дальнего Востока: в Приморье появится высокотехнологичный технопарк «Канцзи Чжилиэнь»

На полях XI Восточного экономического форума КРДВ Приморье (дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) и компания Kangji International Investment Co., Ltd. заключили соглашение о создании высокотехнологичного технопарка «Канцзи Чжилиэнь». Его ключевая задача – наладить производство человекообразных роботов и ускорить автоматизацию производственных предприятий Дальнего Востока.

Проект развернётся на базе действующего промышленного парка «Канцзи» в Уссурийске. Объём китайских инвестиций составит порядка 3 млрд рублей. Китайский инвестор планирует построить современный технологический комплекс. В его состав войдут производственные цеха, офисные помещения и исследовательские лаборатории – их впоследствии будут сдавать в аренду высокотехнологичным компаниям.

Одним из ключевых резидентов технопарка станет китайская компания, которая уже сегодня выпускает человекообразных роботов в Китае. Она намерена получить статус резидента СПВ, чтобы воспользоваться налоговыми льготами и административными преференциями.

В рамках технопарка планируется не только серийное производство промышленных и человекообразных роботов, но и разработка собственных технологических решений: адаптированных чипов для систем управления роботами, а также специализированного программного обеспечения. Такой комплексный подход позволит создавать решения, максимально учитывающие специфику российских производственных процессов и климатические условия Дальнего Востока. Это сделает роботизацию более эффективной и доступной для местных предприятий.

«Создание технопарка «Канцзи Чжилиэнь» – это не просто новый инвестиционный проект, а важный шаг к формированию в Приморье полноценного кластера высоких технологий. Мы видим в этом проекте потенциал для технологического рывка региона: от локализации производства до развития собственных инженерных компетенций. КРДВ комплексно сопровождает каждый проект на всех этапах реализации – от подбора площадки и оформления статуса резидента до помощи в привлечении дополнительных мер поддержки. Для резидентов СПВ сегодня доступен широкий набор инструментов: сниженные налоги на имущество, прибыль и землю, применение процедуры свободной таможенной зоны, продвижение продукции и услуг, правовая защита и многое другое», - поделился директора КРДВ Приморье Алексей Дунаев.

В приморском крае 1 745 резидентов реализуют инвестиционные проекты с общим портфелем инвестиций свыше 1 701 млрд рублей, создается 100 тысяч рабочих мест. Фактически в экономику региона уже вложено 653 млрд рублей и создано более 59 тысяч рабочих мест.