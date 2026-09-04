Подведены итоги Восточного экономического форума – 2026
2 часа назад
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Во Владивостоке 1–4 сентября состоялся Восточный экономический форум – 2026. На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета собрались представители федеральных и региональных органов власти, российского и зарубежного бизнеса, ученые, ведущие эксперты в сфере экономики и управления. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток – развитие во благо людей». Организатор Форума – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.
На Форуме подписано 328 соглашений, договоров, меморандумов, планов и дорожных карт. Общая сумма подписанных документов составляет почти 6 трлн 814 млрд 693 млн рублей.
Наиболее крупные соглашения:
- Республика Саха (Якутия), АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта международного транспортного коридора «Мохэ — Найба», закрепляющее координацию усилий по созданию транспортно-логистической инфраструктуры на территории Якутии, которая свяжет территорию Китайской Народной Республики с республикой через Амурскую область. Проект предусматривает создание международного совмещённого пограничного перехода с КНР, строительство глубоководного порта Найба, новой железнодорожной линии Нижний Бестях — Найба протяжённостью около 1,3 тыс. км с выходом к порту, а также линии до Магадана протяжённостью около 1,67 тыс. км — суммарно более 2,9 тыс. км железнодорожной инфраструктуры. Коридор сформирует новый меридиональный маршрут, связывающий страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии с Трансарктическим транспортным коридором; объём грузов оценивается в 2 млн тонн в год. КРДВ и Корпорация развития Республики Саха (Якутия) займутся согласованием взаимодействия сторон и формированием концепции проекта, помогут подобрать земельные участки, обеспечить их инфраструктурой, привлечь финансирование и получить меры государственной поддержки. Завершено предварительное технико-экономическое обоснование проекта, подтвердившее возможность его реализации без привлечения средств федерального бюджета; формируется международный консорциум инвесторов. Объем инвестиций составляет от 1 трлн 130 млрд рублей.
- АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», АО «ВИС» и АО «Фонд «Кристалл роста» подписали соглашение о формировании инвестиционного механизма реализации комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Соглашение направлено на объединение усилий сторон по привлечению и структурированию инвестиций в проекты, связанные с развитием транспортной, портовой, логистической и иной инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации. В рамках взаимодействия предполагается формирование механизмов финансирования комплексных инфраструктурных проектов, определение потенциальных источников капитала и координация действий участников для обеспечения реализации проектов Трансарктического транспортного коридора. Сумма инвестиций составила 1 трлн рублей.
- Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» подписали соглашение о взаимодействии в рамках реализации проектов развития Арктической зоны Российской Федерации и Трансарктического транспортного коридора. Стороны договорились о координации усилий в сфере развития арктической транспортной инфраструктуры, в том числе по вопросам формирования ледокольно-транспортной модели, развития Северного морского пути и создания условий для реализации инвестиционных проектов в Арктике. В рамках соглашения предполагается взаимодействие по привлечению инвестиций, подготовке и реализации инфраструктурных проектов, а также обеспечению их комплексного сопровождения с использованием механизмов государственной поддержки. Объём инвестиций по соглашению — 724,3 млрд рублей.
- АО СПК «Глубоководный порт Архангельск» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» подписали соглашение о реализации проекта по строительству глубоководного района морского порта Архангельск. Проект предусматривает создание современной портовой инфраструктуры, которая должна повысить транспортно-логистический потенциал Архангельской области и усилить роль региона в обслуживании грузопотоков по северным направлениям. Объем инвестиций составляет 466,6 млрд рублей.
- АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и ООО «СОЛАР ЗК» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта. Объем заявленных инвестиций составляет 212,5 млрд рублей.
- АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и ООО «ВЛТ „КОРФ“» подписали соглашение о реализации первого этапа проекта по строительству высокоширотного логистического терминала в Олюторском районе Камчатского края. Терминал предназначен для перевалки сухих и наливных грузов с судов ледового класса на суда, не предназначенные для работы в ледовых условиях. Проект предусматривает использование незамерзающей бухты Корф, обладающей стратегическим значением для организации морской логистики в восточной части Арктики и на Дальнем Востоке. Объем инвестиций составляет 139,1 млрд рублей.
- АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и МИК «Инновационные технологии» подписали соглашение о создании единого межрегионального промышленного кластера по глубокой переработке нефтехимического сырья на территории Хабаровского края, Приморского края и Амурской области. Кластер объединит переработчиков, поставщиков сырья и экспортёров в трёх субъектах Дальнего Востока для формирования экосистемы глубокой переработки полимеров. Реализация проекта запланирована на период с 2026 по 2032 год, суммарная мощность переработки предприятиями-резидентами составит более 100 тыс. тонн полимерного сырья в год. Предполагаемый ассортимент включает трубы и фитинги, промышленную, пищевую, потребительскую и транспортную упаковку, контейнеры для твёрдых бытовых отходов, литьевые изделия и продукцию для агропромышленного комплекса; выпуск ориентирован как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Ведётся подбор земельных участков на трёх площадках: Западная в Приморском крае, Ровное в Амурской области и «Вектор» в Хабаровском крае. Объем инвестиций составляет 100 млрд рублей.
- Республика Бурятия, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и ООО "Байкал Недра Гео" подписали соглашение на 85,9 млрд рублей о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта по строительству Новоуоянского калийного комбината на базе месторождения сынныритов «Калюмное» в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия. Проект предполагает создание предприятия полного цикла по добыче и комплексной переработке сынныритовой руды — комплексного калий-алюмосиликатного минерального сырья; рудная база месторождения оценивается в 2 млрд тонн, что позволит обеспечивать производственный процесс на протяжении более 100 лет. Производственный портфель предприятия будет включать калийную группу (сульфат калия, калимагнезия, гидроксид калия), группу металлов (металлургический глинозём, железорудный концентрат) и группу диоксида кремния; предполагаемые объёмы годового производства составят 1 млн тонн по калийной группе и 0,7 млн тонн по группе металлов, поэтапный выход на производственную мощность планируется на 2030–2031 годы. Стороны будут координировать усилия в процессе предпроектных мероприятий: формирование концепции проекта с учётом потребностей и экономического потенциала региона, выбор земельных участков, проработку инфраструктурного обеспечения, взаимодействие с региональными органами власти и институтами развития. Реализация проекта позволит создать порядка 1 тыс. новых рабочих мест; КРДВ обеспечит комплексное сопровождение и окажет содействие в получении статуса резидента территории опережающего развития «Бурятия».