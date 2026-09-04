Подведены итоги Восточного экономического форума – 2026

Во Владивостоке 1–4 сентября состоялся Восточный экономический форум – 2026. На площадке кампуса Дальневосточного федерального университета собрались представители федеральных и региональных органов власти, российского и зарубежного бизнеса, ученые, ведущие эксперты в сфере экономики и управления. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток – развитие во благо людей». Организатор Форума – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

На Форуме подписано 328 соглашений, договоров, меморандумов, планов и дорожных карт. Общая сумма подписанных документов составляет почти 6 трлн 814 млрд 693 млн рублей.

Наиболее крупные соглашения: