Сергей Цивилев на ВЭФ провел встречу с делегацией Монголии

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел двустороннюю встречу с делегацией Монголии во главе с Премьер-министром Великого Государственного Хурала Монголии Ням-Осорыном Учралом. Переговоры состоялись на полях Восточного экономического форума.

В мероприятии также приняли участие Министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням и Министр энергетики Монголии Бадрахын Найдалаа, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Российской Федерации Дуламсурэнгийн Дава, а также представители крупнейших российских и монгольских энергетических компаний.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии российско-монгольского сотрудничества в энергетической сфере и обсудили перспективные направления

В частности, речь шла о реализации российско-монгольского проекта по модернизации ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Проект предусматривает увеличение мощности станции с 48 до 250 МВт и ввод модернизированных мощностей в эксплуатацию в 2028 году. Модернизация будет осуществляться с использованием российского оборудования и технологических решений. Их применение позволит повысить надежность теплоснабжения и электроснабжения столицы Монголии. В ближайшее время будет завершено оформление необходимых договорных процессов.

Также в рамках переговоров достигнута договоренность о создании российско-монгольской экологической рабочей группы по улучшению качества воздуха в Улан-Баторе.

Кроме того, рассматривались вопросы поставок нефтепродуктов.

В завершение встречи Сергей Цивилев и Ням-Осорын Учрал отметили особый характер российско-монгольских отношений, которые строятся на прочной исторической основе, взаимном уважении и многолетней дружбе двух народов.

Глава российского Минэнерго подчеркнул, что Россия и Монголия последовательно развивают взаимодействие, в том числе в энергетической сфере, опираясь на накопленный опыт и доверие, сформировавшееся между странами.

Отдельно Сергей Цивилев поблагодарил Премьер-министра Великого Государственного Хурала Монголии Ням-Осорына Учрала за внимание к сохранению общего исторического наследия. Министр отметил бережное отношение монгольской стороны к мемориалам советских воинов, а также сохранение памяти о совместной борьбе и общей победе над милитаристской Японией.