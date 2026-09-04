Сергей Цивилев принял участие в заседании Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству

На площадке Восточного экономического форума, состоялось 23-е заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака и Заместителя Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Дина Сюэсяна. В заседании МПК также принял участие Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.

Стороны обсудили ключевые направления российско-китайского взаимодействия в энергетике, включая поставки нефти, газа и угля, развитие газотранспортной инфраструктуры, совместные проекты в Арктике, нефтегазохимии и атомной энергетике, а также перспективные направления сотрудничества в области возобновляемой энергетики и цифровизации отрасли.

«Энергетическое сотрудничество России и Китая последовательно развивается, приобретая всё более комплексный характер. Для нас важно не только обеспечивать надёжность текущих поставок, но и формировать технологическую и инфраструктурную основу для долгосрочного роста взаимной торговли энергоресурсами», — заявил Александр Новак.

Сергей Цивилев отметил, что энергетическое взаимодействие двух стран опирается на устойчивую договорённость и реализуемые совместные проекты.

«Российско-китайское энергетическое партнёрство доказало свою устойчивость и способность отвечать на новые вызовы. Сегодня мы видим возможности для дальнейшего расширения сотрудничества — от увеличения поставок энергоресурсов до реализации высокотехнологичных проектов и обмена компетенциями», — отметил Сергей Цивилев.

Китай остаётся крупнейшим зарубежным партнёром России в энергетической сфере. В 2025 году на энергоресурсы приходилось около 30% двустороннего товарооборота. Россия остаётся одним из ведущих поставщиков угля на китайский рынок.

Отдельное внимание участники заседания уделили развитию трубопроводных поставок газа. Россия продолжает поставки по газопроводу «Сила Сибири» на максимальном контрактном уровне, ведётся подготовка к запуску дальневосточного маршрута, а также обсуждаются новые перспективные направления газового сотрудничества, включая проект «Сила Байкала.

Продолжается реализация совместных проектов в сфере сжиженного природного газа, газопереработки, угольной промышленности и атомной энергетики. В частности, российская сторона поставляет оборудование для энергоблоков Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу».

В ходе заседания также рассмотрены перспективы взаимодействия в области возобновляемой энергетики, цифровых технологий управления энергосистемами, климатических решений и взаимного признания зелёных сертификатов.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении практического сотрудничества и реализации новых совместных энергетических проектов.