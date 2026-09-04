В Бурятии планируется построить завод по производству калийных удобрений и глинозема

На ВЭФ-2026 подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта по строительству Новоуоянского калийного комбината на базе месторождения сынныритов «Калюмное» в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия. Документ подписали генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев, глава региона Алексей Цыденов и генеральный директор ООО «Байкал Недра Гео» Даниил Бавыкин.

«Для республики – это, прежде всего, новые рабочие места с хорошей зарплатой, и любой крупный инвестиционный проект — это мощный источник налоговой подпитки нашего бюджета. Мы обладаем уникальной минерально-сырьевой базой, которая дает нам главное преимущество - независимость от внешних поставок критически важного сырья. И это тоже важный фактор в сегодняшних реалиях», - сказал Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Соглашение предполагает, что стороны будут координировать усилия в процессе предпроектных мероприятий. Сотрудничество будет охватывать формирование концепции проекта с учетом потребностей и экономического потенциала региона, выбор земельных участков, проработку инфраструктурного обеспечения, взаимодействие с региональными органами власти и институтами развития, получение другой поддержки, необходимой в процессе проработки перспективного проекта.

Генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев подчеркнул, что Корпорация окажет проекту комплексную поддержку.

«Строительство Новоуоянского калийного комбината имеет мультипликативный эффект для развития горнодобывающей отрасли, а также промышленности и сферы производства минеральных удобрений. Помимо экономического развития региона, реализация проекта позволит создать порядка 1 тыс. новых рабочих мест. КРДВ обеспечит комплексное сопровождение проекта на всех этапах, окажет содействие в получении статуса резидента территории опережающего развития «Бурятия» и предусмотренных законом льгот и преференций», - добавил он.

Проект предполагает создание предприятия полного цикла по добыче и комплексной переработке сынныритовой руды - комплексного калий-алюмосиликатного минерального сырья. Рудная база месторождения оценивается в 2 млрд тонн, что позволит обеспечивать производственный процесс на протяжении более100 лет.

«В 2017 году мы получили лицензию на разработку месторождения «Калюмное» площадью более 41 кв. км с правом поиска, разведки и добычи сыннырита. На данный момент компания «Байкал Недра Гео» получила положительное экспертное заключение на проект разведочных работ. Мы готовы приступить к выполнению работ по календарному плану. Поддержка государства в лице Правительства Республики Бурятия и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики позволит реализовать проект в установленные сроки», - отметил генеральный директор ООО «Байкал Недра Гео» Даниил Бавыкин.

Планируемый производственный портфель предприятия будет включать в себя ряд продуктовых групп: калийная группа (сульфат калия — бесхлорное калийное удобрение, калимагнезия — калийно-магниевое удобрение, гидроксид калия), группа металлов (металлургический глинозем – используется для производства алюминия, железорудный концентрат – используется для производства стали) и группа диоксида кремния (белая сажа – используется в химических, строительных и других отраслях). Предполагаемые объёмы годового производства составят 1 млн тонн по калийной группе и 0,7 млн тонн по группе металлов. Поэтапный выход на производство планируется на 2030–2031 гг.

Низкий уровень себестоимости производства продукции данного проекта обеспечит высокое конкурентное преимущество продукции завода как на внутреннем рынке РФ, так и на внешних рынках сбыта. Предприятие внесет весомый вклад в стратегию импортозамещения страны. Географическое расположение проекта так же позволит принимать активное участие в быстрорастущем рынке азиатского региона.