В Чеченской Республике завершается капремонт участка трассы Р-217 «Кавказ» на подъезде к туристическому комплексу «Ведучи»

Речь идет об отрезке с 42-го по 59-й км федеральной трассы Р-217 «Кавказ» на подъезде к всесезонному курорту «Ведучи». Капитальный ремонт здесь ведется по заказу подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и при поддержке партийного проекта «Единой России».

Участок капремонта протяженностью 17,4 км проходит по склону горы Данедук и примыкает к долине реки Аргун с ее притоками. Среднегодовая интенсивность движения здесь составляет свыше 3,6 тыс. автомобилей в сутки.

Главная задача капитального ремонта – заменить и восстановить конструктивные элементы трассы и обеспечить соответствие участка всем современным нормам безопасности.

Уже полностью завершено устройство земляного полотна, водопропускных труб и подпорных стен общей длиной более 130 м. В настоящее время ведутся работы по установке бордюрного камня, устройству тротуаров, остановочных и посадочных площадок, установке опор линии наружного электроосвещения автомобильной дороги. На этапе завершения и устройство основания дорожной одежды – по основному ходу, а также на пересечениях и примыканиях.

Кроме того, дорожники устанавливают новые дорожные знаки, автопавильоны, краевое парапетное железобетонное ограждение, а затем нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком.

Ежедневно на участке капремонта задействовано более 75 рабочих и 28 единиц спецтехники. Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2026 года.

Капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-217 «Кавказ» на подъезде к всесезонному курорту «Ведучи» имеет высокую социальную значимость для Чеченской Республики и всего СКФО. Модернизация дорожной инфраструктуры обеспечит комфортный и безопасный доступ к одному из ключевых туристических объектов Северного Кавказа, что напрямую способствует развитию внутреннего туризма.

Для местных жителей реализация проекта означает сокращение времени в пути, повышение уровня безопасности дорожного движения и рост качества жизни. Обновленная трасса также позволит активнее развивать придорожный сервис, усилит транспортную связность населенных пунктов региона и повысит инвестиционную привлекательность республики.

Габариты, направление и другие параметры подъездной автодороги к курорту «Ведучи» после капремонта останутся неизменными: двухполосная дорога будет отвечать нормам IV технической категории с расчетной скоростью движения 60-80 км/ч. На опасных горных участках скорость ограничат до 40 км/ч.