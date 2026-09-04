В Приморье построят три угледобывающих предприятия с общим объемом добычи до 3,5 млн тонн угля в год

В рамках Восточного экономического форума Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО «Корпорация Мосстройтранс» заключили соглашение о сотрудничестве по разработке Вангоуского каменноугольного месторождения, Ореховского и Нежинского буроугольных месторождений. Суммарные инвестиции по разработке трех месторождений оцениваются в 6,7 млрд рублей, планируется создать 610 новых рабочих мест. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев и президент ООО «Корпорация Мосстройтранс» Мераби Чочуа.

«Подписанное соглашение с ООО «Корпорация Мосстройтранс» является важным шагом в укреплении сырьевой и экспортной базы Дальнего Востока. Приморский край обладает значительными геологическими ресурсами для развития угледобывающей отрасли, а выигрышное географическое положение, позволяющее использовать несколько вариантов логистики – железная дорога, портовая инфраструктура, – упрощает поставки как в другие субъекты, так и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», - прокомментировал заместитель генерального директора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев.

Уголь будет добываться для нужд Приморского края. Близкое расположение месторождений к потребителям позволит выстроить оптимальные маршруты, снизить стоимость транспортировки и сократить сроки доставки. Кроме того, разработка месторождений в Приморье высвободит часть провозных мощностей Восточного полигона, которые смогут быть использованы для других грузов, следующих в восточные порты.