В Хабаровске построят производственно-логистический парк за 7,4 млрд рублей

На полях ВЭФ ООО «МЕГА-СТРОЙ-М» и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию масштабного инвестиционного проекта на территории Хабаровского края. Документ предусматривает строительство производственно-логистического парка в Краснофлотском районе города Хабаровска. Планируемый объем вложений в создание объекта - более 7,4 млрд рублей.

Подписи под документом поставили заместитель генерального директора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев и представитель ООО «МЕГА-СТРОЙ-М» Алексей Зубов.

В рамках соглашения инвестор намерен обратиться с заявкой на получение статуса резидента территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» на площадке «Северная», после присвоения площадке статуса ТОР. Корпорация, со своей стороны, окажет проекту поддержку в режиме «одного окна» на всех этапах его жизненного цикла, в том числе посодействует в привлечении финансирования, заключении контрактов с поставщиками и переговорах с потенциальными бизнес-партнерами.

«Строительство современного производственно-логистического парка площадью более 91 тысячи квадратных метров - значимый шаг для развития инфраструктуры Хабаровска и всего региона. Инвестор планирует использовать меры господдержки после получения статуса резидента ТОР. Проекту будет оказано комплексное сопровождение: от помощи в подготовке документов для получения статуса резидента префрежима до содействия в проработке инфраструктурного обеспечения и взаимодействии с органами власти. Уверен, что объединение усилий бизнеса и Корпорации позволит реализовать проект в намеченные сроки», - сообщил заместитель генерального директора КРДВ по привлечению инвестиций Кирилл Каменев.