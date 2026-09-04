В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности: ООО «ЭКМ Холдинг» — драйвер технологических изменений в отрасли

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности, который в 2026 году отмечается 6 сентября, особенно важно говорить о фундаментальных основах бесперебойной работы отрасли. Речь идёт не только о добывающем оборудовании, но и о кабельно‑проводниковой продукции — «нервной системе» любого промышленного объекта.

В условиях сурового климата, высоких нагрузок и взрывоопасных сред на объектах топливно‑энергетического комплекса (ТЭК) качество каждого элемента системы напрямую влияет на безопасность и эффективность производства. ООО «ЭКМ Холдинг» поставляет надёжные кабельные решения, формируя будущее нефтегазового комплекса страны.

Стратегический вектор: от текущих задач к технологиям будущего

ООО «ЭКМ Холдинг» занимает активную позицию в развитии отрасли: специалисты Холдинга не ограничиваются производством, а участвуют в формировании технологической повестки. Компания инициирует обсуждение ключевых вопросов развития нефтегазового комплекса на заседаниях отраслевых комитетов; вносит предложения по совершенствованию технических регламентов и стандартов с учётом перспективных вызовов; делится экспертизой в области внедрения передовых решений на профильных конференциях и семинарах.

Такой подход позволяет не следовать за трендами, а опережать их — создавать решения, которые будут отвечать запросам отрасли через 5–10 лет. В фокусе внимания — разработка кабелей нового поколения с улучшенными характеристиками, применяемых на опасных производственных объектах.

«Нефтегазовая отрасль предъявляет всё более высокие требования к надёжности и безопасности оборудования. Поэтому наша задача как производителя — не просто отвечать на существующие запросы рынка, а уже сейчас создавать решения, которые будут востребованы завтра. Мы инвестируем в разработку новых материалов и технологий, совершенствуем характеристики кабельной продукции и внимательно изучаем реальные потребности предприятий ТЭК. Сочетание инженерной экспертизы, инноваций и глубокого понимания отраслевых задач позволяет нам вносить вклад в технологическую независимость и устойчивое развитие российской промышленности», — отметил генеральный директор ООО «ЭКМ Холдинг» Евгений Савин.

Технологии для экстремальных условий нефтегазового сектора: надёжность сегодня — основа завтрашних достижений

ООО «ЭКМ Холдинг» зарекомендовало себя как разработчик и производитель кабельно‑проводниковой продукции специального назначения, способной выдерживать самые жёсткие условия эксплуатации. Номенклатура Холдинга насчитывает более сотни тысяч модификаций, среди которых особое место занимают решения для нефтегазового комплекса. Вся продукция создаётся с учётом высочайших требований безопасности, в том числе для использования во взрывоопасных зонах.

Флагманские разработки компании уже сегодня демонстрируют высокий уровень.

1. Кабели «ИнСил»®: эталон надежности

Это настоящий «арктический» и одновременно высокотемпературный продукт, разработанный специально для опасных производственных объектов.

Экстремальный температурный диапазон: Кабели этой марки способны работать в феноменально широком диапазоне: от -88 °С до +300 °С.

Долгий срок службы: Срок службы кабелей «ИнСил» составляет не менее 40 лет.

Устойчивость к агрессивным средам: Кабели устойчивы к воздействию масел, бензина, агрессивных сред, озона, а также к воздействию инея и плесневых грибов.

Широкий номенклатурный ряд:

Силовые кабели на напряжение 0,66 – 35 кВ, 6-35 кВ.

Монтажные кабели для промышленных сетей на номинальное переменное напряжение 300, 500, 660 и 1000 В.

Термоэлектродные кабели ИнСил®(Т) предназначены для подключения термопар к измерительным приборам.

2. Кабели «КуПе»® , «МКПс»® и «ИнСил»®: надежность во взрывоопасных зонах

Эти марки выпускаются со специальным индексом «Вз», что подтверждает их предназначение для использования в электроустановках во взрывоопасных зонах.

Кабели «КуПе» и «МКПс»: Созданы для промышленной автоматики, систем управления, связи и пожаротушения. Используются для фиксированного и нефиксированного межприборного монтажа при напряжении до 660 В переменного или 1000 В постоянного тока.

Кабели «ИнСил»: В том числе разработаны для объектов судостроения, эти кабели отлично подходят и для нефтегазовых объектов, особенно на морских платформах. Они устойчивы к морской воде, соляному туману, плесневым грибам и буровым растворам. Диапазон рабочих температур составляет от -88 °С до +150 °С, срок службы не менее 40 лет.

Эти решения — не просто продукция для текущих задач. Они закладывают основу для будущих инноваций: тестируемые сегодня материалы и конструкции станут прототипами кабелей следующего поколения.

Признание и перспективы: от достижений к новым горизонтам

Успехи ООО «ЭКМ Холдинг» получили признание отрасли: кабели «ИнСил» удостоены золотой медали в конкурсе «Лучший инновационный продукт и лучшая научно-техническая разработка года». Наши технические решения признаны одними из передовых в стране и получили статус «Лучшие товары России».

Компания продолжает инвестировать в исследования, фокусируясь на создании интеллектуальных кабельных систем — с возможностью удалённого мониторинга температуры, нагрузки и износа, а также на разработке экологичных материалов с пониженным углеродным следом. Цель — обеспечить отрасль решениями, которые не просто соответствуют современным стандартам, а задают новые ориентиры надёжности, эффективности и устойчивого развития.

Поздравление с Днем работника нефтяной и газовой промышленности

В День работника нефтяной и газовой промышленности ООО «ЭКМ Холдинг» поздравляет всех представителей отрасли с профессиональным праздником! Ваш труд — это основа энергетической безопасности страны. А надёжный кабель — это наш вклад в вашу безопасность и бесперебойную работу.

Мы благодарим вас за доверие и готовы вместе двигаться вперёд: внедрять передовые технологии, отвечать на вызовы времени и обеспечивать отрасль продукцией высочайшего качества.

С праздником!