«Россети Северный Кавказ» отремонтировали более 50 км линий электропередачи в Ингушетии в 2026 году

За восемь месяцев текущего года специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» отремонтировали в Республике Ингушетия более 51 км линий электропередачи (ЛЭП).

Функционирование и развитие электросетевого комплекса региона обсудили в Правительстве Ингушетии с представителями «Россети Северный Кавказ». Совещание провел Председатель Правительства республики Владимир Сластенин. Энергокомпанию представили заместитель генерального директора Сергей Поляков и исполняющий обязанности заместителя генерального детектора Азамат Хасанов, а также директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» Кимран Котиков.

Традиционно в числе приоритетных направлений энергетиков – подготовка к зиме оборудования подстанций 35-110 кВ. Специалисты в том числе выполнили необходимые технические мероприятия на питающих центрах, заменили 2 106 изоляторов. В распределительных сетях регламентные работы проведены на 60 трансформаторных подстанциях и 34 трансформаторах.

Кроме того, энергетики расчистили свыше 23 га трасс воздушных линий электропередачи от деревьев и кустарников, которые могли стать причиной нарушения электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в 2026 году направят на плановый ремонт и техническое обслуживание энергообъектов Ингушетии более 146,7 млн рублей.

Участники встречи также обсудили организационно-технические мероприятия для обеспечению надежной и безопасной работы электросетевого комплекса в период подготовки и проведения единого дня голосования. На территории региона работают девять территориальных избирательных комиссий и 142 участковые избирательные комиссии. В филиале «Ингушэнерго» установлен особый контроль за работой электросетевых объектов, обеспечивающих электроснабжение помещений для голосования, в том числе резервных пунктов и избирательных комиссий всех уровней. Также обеспечена готовность персонала к оперативному реагированию на нештатные ситуации.