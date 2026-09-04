«Россети Северный Кавказ» установили новую трансформаторную подстанцию для жителей Черекского района Кабардино-Балкарии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» установили в селении Зарагиж Черекского района комплектную трансформаторную подстанцию 10/04 кВ. Проект реализован в рамках Программы технического обслуживания и ремонта энергообъектов в Кабардино-Балкарии на 2026 год.

Оборудование российского производства мощностью 250 кВА смонтировано взамен старого, введенного в эксплуатацию еще в 1971 году. Это позволило обеспечить качественное и надежное электроснабжение более 200 жителей населенного пункта.

Необходимость замены трансформаторной подстанции была обусловлена значительным физическим износом оборудования и возросшей нагрузкой на трансформатор. Новый энергообъект позволит равномерно перераспределить нагрузку.

Комплектная трансформаторная подстанция 10/04 кВ отличается повышенным уровнем безопасности для обслуживающего персонала, обладает надежной защитой от несанкционированного вмешательства, а также менее подвержена воздействию неблагоприятных погодных условий.

Всего в 2026 году в рамках ремонтной программы энергетиками запланирована замена 11 комплектных трансформаторных подстанций на территории республики. Пять из них уже установлены в Баксанском и Черекском районах.