«Россети» отремонтировали опоры 16 магистральных ЛЭП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
5 часов назад
270
Время чтения ≈ 1 минута
В филиале ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада проведен комплекс мероприятий по усилению 115 фундаментов опор линий электропередачи 220–750 кВ, проходящих по территориям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Реализация проекта повысила устойчивость конструкций ЛЭП, что напрямую влияет на надежность электроснабжения потребителей.
Применялись современные материалы и технологии, также специалисты обновили гидроизоляцию фундаментов.
Работы проведены в рамках годовой ремонтной программы, которая направлена в том числе на подготовку к следующему отопительному сезону.