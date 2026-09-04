«Россети» отремонтировали опоры 16 магистральных ЛЭП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

5 часов назад
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Источник:
ПАО Россети
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В филиале ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада проведен комплекс мероприятий по усилению 115 фундаментов опор линий электропередачи 220–750 кВ, проходящих по территориям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Реализация проекта повысила устойчивость конструкций ЛЭП, что напрямую влияет на надежность электроснабжения потребителей.

Применялись современные материалы и технологии, также специалисты обновили гидроизоляцию фундаментов.

Работы проведены в рамках годовой ремонтной программы, которая направлена в том числе на подготовку к следующему отопительному сезону.

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