«ЦВЕТЛИТ» сертифицировал новые марки безгалогенных кабелей

Кабельный завод «ЦВЕТЛИТ» получил сертификат соответствия на производство безгалогенных кабелей КГППнг(А)-HF, KГППнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-HF и КГПЭПнг(А)-FRHF.

Сертифицированная линейка включает кабели в стандартном и огнестойком исполнениях, а также конструкции с экраном из медных лент, предназначенным для защиты от электромагнитных помех.

Немного о маркировке:

Э — экран из медных лент для защиты от электромагнитных помех.

нг(А) — не распространяет горение при групповой прокладке.

HF — при горении не выделяются токсичные галогены.

FR — огнестойкие, продолжают работать даже во время пожара.

Сертификация подтверждает соответствие выпускаемой продукции установленным требованиям. Предприятие продолжает расширять ассортимент и повышать безопасность кабельной продукции.