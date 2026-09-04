«ЦВЕТЛИТ» сертифицировал новые марки безгалогенных кабелей

час назад
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Источник:
ООО КЗ ЦВЕТЛИТ
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Кабельный завод «ЦВЕТЛИТ» получил сертификат соответствия на производство безгалогенных кабелей КГППнг(А)-HF, KГППнг(А)-FRHF, КГПЭПнг(А)-HF и КГПЭПнг(А)-FRHF.

Сертифицированная линейка включает кабели в стандартном и огнестойком исполнениях, а также конструкции с экраном из медных лент, предназначенным для защиты от электромагнитных помех.

Немного о маркировке:
Э — экран из медных лент для защиты от электромагнитных помех.
нг(А) — не распространяет горение при групповой прокладке.
HF — при горении не выделяются токсичные галогены.
FR — огнестойкие, продолжают работать даже во время пожара.

Сертификация подтверждает соответствие выпускаемой продукции установленным требованиям. Предприятие продолжает расширять ассортимент и повышать безопасность кабельной продукции.

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КЗ Цветлит
ООО «КЗ «ЦВЕТЛИТ» это современное, инновационное, динамично развивающееся предприятие по производству энергетических проводов и кабелей. Предприятие расположено в городе Саранске, Республика Мордовия в 600 км Москвы. Завод специализируется на выпуске силового кабеля в том числе пониженной пожарной опасности, огнестойких, бронированных, проводов установочных, самонесущих изолированных проводов, проводах соединительных.  