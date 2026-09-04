Около 65 километров инженерных коммуникаций проложили на первом этапе финального участка МСД

В составе участка спрямления Южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления МЖД до улицы Севанской построили пять эстакад и один тоннель. Работы производились в стесненных городских условиях и вблизи действующей железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Царицыне завершилось строительство финального участка Южного направления Московского скоростного диаметра от Павелецкого направления МЖД до улицы Севанской. Для создания транспортной развязки с шестью искусственными сооружениями потребовалось переустроить и проложить около 65 километров инженерных коммуникаций, в том числе электрических сетей, дождевой и кабельной канализации, а также сетей уличного освещения», – отметил Владимир Ефимов.

Реализация объекта позволила спрямить Южный участок МСД и сократить до двух километров перепробега. Создан дополнительный выезд с МСД на трассу М-4 «Дон» через Липецкую улицу, что обеспечит оптимальное построение маршрутов для автомобилистов и значительно сократит перепробег транспорта. Появился дополнительный маршрут для автомобилистов, следующих по МСД в южной части города.

«До конца года на участке спрямления Южного направления МСД планируется реконструировать улицу Каспийскую от Севанской до улицы Медиков. Протяженность участка составит 2,3 километра. В дальнейшем в районе улицы Ереванской будет выполнена реконструкция отстойно-разворотной площадки и построено здание конечной станции для городского транспорта», – добавил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

С открытием финального участка МСД улучшится доступность нескольких районов на юге столицы: Царицыно, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Чертаново Центральное, Орехово-Борисово Северное. Также снизится нагрузка на развязку на пересечении Каширского шоссе с МСД и Пролетарского проспекта с Южной рокадой, увеличится пропускная способность Каширского шоссе и Бакинской улицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра.

Москва – один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Возведение в столице объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».