IEK GROUP публикует финансовые результаты за 1 полугодие 2026

IEK GROUP[1] (далее – Группа или Компания), один из российских лидеров в производстве комплексных электротехнических, светотехнических решений и промышленной автоматизации, публикует сокращенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность по итогам первого полугодия 2026 года.

На результаты IEK GROUP в первом полугодии 2026 года (далее – 1П 2026) существенное влияние оказал накопленный эффект высоких процентных ставок, сдерживавший инвестиционную и деловую активность и спрос, прежде всего со стороны строительного сектора — одного из ключевых рынков сбыта компании. Наиболее выраженное снижение наблюдалось в первом квартале, тогда как во втором квартале появились признаки восстановления спроса.

Выручка IEK GROUP в 1П 2026 года снизилась на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 21,6 млрд руб. Основными факторами стали сокращение рынка электротехнической продукции, высокая база прошлого года, снижение запасов дистрибьюторами на своих складах, а также консервативный подход Компании к ценообразованию.

При этом Компания продолжила улучшать структуру продаж: доля продукции среднего и высокого ценовых сегментов — более технологичных решений с высокой добавленной стоимостью — выросла с 38%[2] до 44%, а объем крупных проектных продаж увеличился на 20% в 1П 2026 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост проектного направления поддержали продажи силового оборудования, включая НКУ FORMAT PRO и продукцию «Контактор» в инфраструктуре и транспорте, энергетике, металлургии, нефтегазовом секторе и ЦОД.

Скорректированная EBITDA в 1П 2026 года составила 1,5 млрд руб. На динамику показателя повлияли сокращение объемов продаж, сохраняющееся давление на стоимость ресурсов и услуг, а также более высокая инерционность затратной базы по сравнению с динамикой выручки. Реализованные меры по повышению операционной эффективности, прежде всего в логистике, производстве и закупках, позволили частично компенсировать давление на рентабельность.

Финансовые расходы в 1П 2026 снизились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на фоне снижения ключевой ставки и своевременного рефинансирования кредитного портфеля.

Чистый долг[3] Компании вырос на 3,5 млрд руб. по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Рост показателя преимущественно обусловлен сезонной динамикой, а также особенностями использования факторинговых инструментов в рамках текущей операционной деятельности. Кредитный портфель Компании диверсифицирован, 40% приходится на облигации со сроком погашения в 2027-2028 гг.. Компания обладает достаточным объемом доступной ликвидности, как за счет операционной деятельности, так и неиспользованных банковских кредитных лимитов.

Компания усилила фокус на управлении ликвидностью и капитальной дисциплине. Положительный эффект от управления оборотным капиталом увеличился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет оптимизации кредиторской задолженности и запасов, объем которых снизился на 23% к 30 июня 2025 года, несмотря на сезонный рост на 6% по сравнению с концом 2025 года. Капитальные затраты были сокращены более чем вдвое, до 1,1 млрд руб., при сохранении необходимых инвестиций в поддержание и точечную модернизацию производственных мощностей. В результате свободный денежный поток остался положительным и составил 1,1 млрд руб., увеличившись на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Андрей Забелин, генеральный директор IEK GROUP прокомментировал:

«Первое полугодие 2026 года прошло в условиях исключительно сложной рыночной конъюнктуры, что оказало заметное влияние на наши результаты. В ответ мы разработали программу операционной эффективности, сфокусировавшись не только на контроле затрат, но и на оптимизации производственной инфраструктуры и повышении загрузки ключевых площадок. При этом спрос на наши высокотехнологичные и комплексные решения оставался устойчивым. К концу второго квартала мы увидели признаки оживления рынка. В июле–августе загрузка наших производственных мощностей приблизилась к максимальной. Это дает нам основания более позитивно оценивать дальнейшую динамику бизнеса».

Михаил Горбачев, первый заместитель генерального директора, прокомментировал:

«Первое полугодие стало для Компании проверкой устойчивости финансовой модели. Несмотря на рост долговой нагрузки, Компания сохраняет достаточную ликвидность и возможность своевременного обслуживания обязательств. Положительная генерация денежных средств и сохранение доступа к долговому рынку обеспечивают необходимую финансовую гибкость на период восстановления операционных показателей.При этом стоит отметить, что значительная часть долговой нагрузки была сформирована в предыдущие периоды для финансирования неорганического роста и расширения производственной базы.

Наши ключевые финансовые приоритеты — восстановление рентабельности, повышение операционной эффективности и поэтапное снижение долговой нагрузки».

В первом полугодии 2026 года Компания запустила оптимизацию производственной инфраструктуры, консолидируя мощности на ключевых площадках в Ясногорске, Ульяновске и Казани. Одновременно создан кластер низковольтного оборудования, объединивший производственные, инженерные и испытательные компетенции.

В июне 2026 года Компания успешно разместила облигации на сумму 2,5 млрд руб. Ставка купона была установлена на уровне 15,75% годовых, доля розничных инвесторов достигла рекордных для Компании 47%. Размещение стало очередным шагом по диверсификации источников финансирования и оптимизации структуры заемного капитала.



[1] ПАО «ИЭК ХОЛДИНГ» (ОГРН 1255000000034) совместно с подконтрольными ему организациями.

[2] Компания изменила методику классификации продукции по ценовым сегментам в 2026 году. Данные за 1 полугодие 2025 года также представлены по актуальной методике.

[3] Сумма показателей в строках «Долгосрочные обязательства по кредитам и займам» и «Краткосрочные обязательства по кредитам и займам» за вычетом показателя в строке «Денежные средства и их эквиваленты» консолидированного отчета о финансовом положении.

