IEK GROUP на форуме ЦОД: обмен опытом и демонстрация решений

В Москве завершился Ежегодный международный форум ЦОД. Наша компания представила на нем свои решения, а специалисты поделились экспертным мнением и приняли участие в дискуссиях. Рассказываем, как прошло главное профессиональное событие для тех, чья деятельность связана с дата-центрами.

Два дня форума были наполнены обсуждениями. Наши коллеги выступили в двух пленарных дискуссиях, одна из которых — «Мы будем строить теперь по-новому?» — была посвящена новым реалиям: строительству и работе ЦОДов в условиях дефицита ресурсов, активному внедрению искусственного интеллекта, и другим актуальным вопросам.

Участники второй дискуссии на тему «От трансформатора до сервера: как меняется архитектура электропитания ЦОДа» обсудили, как обеспечить стабильную работу ЦОД в условиях все большей цифровизации и, как следствие, наращивания мощностей дата-центров.

Специалисты IEK GROUP рассказали также о предложениях компании для дата-центров:

линейке DATA GREEN ITK ― решениях для организации инфраструктуры в серверных шкафах, ЦОД и телекоммуникационных помещениях и их применении в комплексных и модульных решениях.

экосистеме продуктов для ЦОД, включающую в себя программные продукты бренда IEK DIGITAL и инженерное оборудование брендов ITK, ONI, IEK, серий проектного освещения FEREKS и LEDEL.

Увидеть их своими глазами и подробней ознакомиться с характеристиками можно было тут же, на стенде компании. Участники форума с большим интересом изучали новинки этого года: интеллектуальную СКС для управления кабельной инфраструктурой ITK IQLINK и систему мониторинга энергопотребления и параметров среды ITK IQDATA. Внимание привлекал также инновационный серверный шкаф DATAUNIT ITK.

Дополняли их единая платформа для всей инженерии объекта MasterSCADA 4D, 3D-двойник ЦОДа для упрощения его эксплуатации MasterDigitalTwin, трехфазные ИБП с силовыми модулями, блоки распределения питания PDU ITK, демокейсы с образцами автоматических выключателей в литом корпусе ARMAT и элементами автоматического воздушного выключателя ARMAT.

Участниками форума стали более 1700 гостей ― интеграторов, производителей, проектировщиков и представителей других компаний, работающих в отрасли ЦОД.

