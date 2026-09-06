Скобы для подвеса листового лотка на шпильку — быстрый и надежный монтаж кабельной трассы

IEK GROUP расширяет ассортимент монтажных изделий для листового лотка — на склады поступили скобы для подвеса лотка на шпильку.

Скобы предназначены для организации подвеса легконагруженных кабельных трасс на шпильки. Могут применяться как без крышки, так и с ней. Установка скоб на объекте позволяет значительно упростить монтаж и сократить время работ.

Преимущества скоб для подвеса листового лотка на шпильку

• Высокая прочность конструкции.

• Надежное крепление лотка.

• Простое применение.

• Длительный срок службы — до 20 лет

