Блок правового обеспечения и имущественных отношений Группы «Россети» обсудил консолидацию электросетевого хозяйства и развитие института СТСО

В Пскове под руководством заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» Даниила Краинского прошел семинар‑совещание, на котором обсуждались наиболее актуальные вопросы регулирования сетевого комплекса и правоприменительной практики. В диалоге участвовали представители ФАС России, сетевых и специализированных компаний Группы «Россети» (инжиниринг, ИТ).

Участники семинара рассмотрели итоги текущей работы и планы на 2027 год. Центральными темами мероприятия стали консолидация и развитие института системообразующих территориальных сетевых организаций (СТСО), в том числе последние изменения соответствующих нормативных правовых актов и формируемая в Группе «Россети» судебная практика.

Обсуждались также проблемные вопросы правового регулирования размещения ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства, изменения тарифного законодательства и антимонопольная практика.