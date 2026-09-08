IEK участвует в национальной премии «ЦОДы.РФ» ― поддержите голосами!

Стартовал первый этап голосования Национальной премии «ЦОДы.РФ». IEK GROUP участвует в ней с премиальным продуктом ― системой НКУ FORMAT PRO. Это разработка инженеров IEK GROUP, применяющаяся как на промышленных предприятиях, коммерческих зданиях и на объектах инфраструктуры, так и в центрах обработки данных.

НКУ FORMAT PRO надежно и безопасно в работе, а значит, гарантирует бесперебойную работу системы энергообеспечения дата-центров:

Сочетает в себе разборные металлические корпуса FORMAT и весь ассортимент силового оборудования линейки ARMAT. Система не только собрана из продукции одного бренда, но и прошла все необходимые проверки: совсем недавно цикл испытаний завершился получением сертификата соответствия ГОСТ 61439 для НКУ FORMAT PRO до 6300 А.

Над проектом работали инженеры, конструкторы и разработчики, имеющие большой опыт работы. Всего за 2,5 года продукт прошел путь от создания до готовности к применению.

FORMAT PRO отличается гибкостью и модульностью: состоит из готовых функциональных блоков и комплектов под разные задачи, которые можно собирать как конструктор. Все блоки стандартизированы для установки оборудования IEK и рассчитаны под конкретные габариты шкафа.

FORMAT PRO максимально безопасно в эксплуатации и может применяться на любом объекте, на котором требуется особо надежное решение для бесперебойного электроснабжения, чтобы технологический процесс не останавливался.

НКУ FORMAT PRO — это не только испытанная конструкция и силовая часть, но и возможность сделать полностью цифровое НКУ: интеграция ее аппаратной части с программным обеспечением позволяет отслеживать параметры системы с помощью компьютера.

НКУ FORMAT PRO заявлен в номинации «Продукт года в электроснабжении».

Даты и этапы премии:

1-й этап голосования: 01 сентября – 15 сентября 2026 г.

2-й этап голосования: 16 сентября – 05 октября 2026 г.

Церемония вручения: 22 октября 2026 г.

Премия «ЦОДы.РФ» — это конкурс среди профессионалов, работающих в российской отрасли ЦОД. Путем честного открытого голосования они выбирают лучших из лучших, тех, чья работа вносит наибольший вклад в развитие индустрии дата-центров. Поэтому награда ― знак признания и свидетельство профессионализма. Кстати, представители нашей компании также вручат статуэтку победителю номинации «Хостер года».