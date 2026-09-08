КРДВ и полиметаллический холдинг «Селигдар» договорились о сотрудничестве при строительстве ГОКа на золоторудном месторождении в Якутии

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ПАО «Селигдар» на XI Восточном экономическом форуме подписали соглашение о реализации проекта по созданию производственного и инфраструктурного комплекса на золоторудном месторождении Кучюс в Республике Саха (Якутия). Проект будет реализован при поддержке преференциального режима Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ).

Подписи под документом поставили генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и основатель ПАО «Селигдар» Константин Бейрит.

«На Дальнем Востоке сосредоточено 48% стратегических запасов золота нашей страны. Одним из приоритетов экономического развития макрорегиона является промышленность. В Республике Саха (Якутия) эта сфера затрагивает освоение минерально-сырьевых центров в Западной, Южной, Восточной и Арктической зонах. Реализация проекта по освоению месторождения Кучюс полностью отвечает стратегии развития региона. Полиметаллический холдинг «Селигдар» является одной из ведущих российских золотодобывающих компаний с 50-летним опытом работы. Активы холдинга расположены в семи регионах страны, включая Республику Саха (Якутия), Республику Бурятия, Хабаровский край и Чукотский автономный округ. Многолетний опыт, понимание региональной специфики в сочетании с инструментами господдержки позволят реализовать проект в установленные сроки. КРДВ обеспечит комплексное сопровождение проекта, предоставив инвестору все доступные инструменты поддержки в рамках выбранного префрежима», - прокомментировал генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.

Проектная мощность производственного и инфраструктурного комплекса составит 10 тонн золота в год. Ресурсная база месторождения Кючус составляет 188,6 тонн золота.

«Селигдар» с каждым годом расширяет масштабы своей деятельности, запуская новые и развивая действующие проекты. В прошлом году мы завершили реализацию амбициозной задачи – была открыта четвертая по счету и наша первая по производительности золотоизвлекательная фабрика «Хвойное» в Алданском районе Якутии. «Кючус» – наш следующий ключевой инвестиционный проект золотодобывающего дивизиона. Его успешная реализация позволит кратно нарастить ежегодные объемы производства золота. Мы существенно продвинулись по «Кючусу» - специалисты холдинга в сотрудничестве с ведущими российскими и зарубежными компаниями определили технологию, которая позволяет вести эффективную добычу золота из упорной руды месторождения. Стоит отметить, что накануне «Селигдар» получил подтверждение ГКЗ по постановке запасов Кючуса по постоянным кондициям, что фактически открывает путь к освоению месторождения»», - отметил основатель ПАО «Селигдар» Константин Бейрит.

ПАО «Селигдар» - одна из ведущих российских золотодобывающих компаний с более чем 50-летним опытом работы в отрасли. Основные добываемые металлы - золото и олово. Запасы золота – 295 тонн, запасы олова – 403 тыс. тонн. Активы Холдинговой группы расположены в семи регионах России: Республика Саха (Якутия), Оренбургская область, Алтайский край, Республика Бурятия, Хабаровский край, Иркутская область и Чукотский автономный округ.