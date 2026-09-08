На Камчатке создадут систему подачи термоминеральных вод для резидентов ТРК «Зеленовские озерки» почти за 1,5 млрд рублей

В Елизовском районе Камчатского края создадут систему подачи термоминеральных вод для резидентов туристско-рекреационного комплекса «Зеленовские озерки». Начальная максимальная цена контракта составляет 1,5 миллиарда рублей, сообщает портал RosTender.info.

Проект включает выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на базе Кеткинского месторождения термоминеральных вод. Аукцион по выбору подрядчика завершится до 23 сентября 2026 года. Победитель выполнит все работы до 15 декабря 2028 года.

Новая система обеспечит устойчивое и качественное водоснабжение для объектов комплекса. Это повысит уровень комфорта и расширит возможности для развития туристической инфраструктуры. Реализация проекта станет важным шагом в развитии территории и привлечении новых инвестиций в регион.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.