Почти 80 семей почувствуют перемены: в СНТ «Полесье» начался капитальный ремонт электросетей

Специалисты «Мособлэнерго» проводят капитальный ремонт электросетей в СНТ «Полесье» Сергиево-Посадского городского округа. В рамках проекта на трех улицах - Сосновой, Вишневой и Цветочной - воздушные линии с неизолированным проводом демонтируют и заменяют на современный самонесущий изолированный провод (СИП). Это позволит повысить надежность электроснабжения 76 домовладений, в которых проживает около 250 человек.

На первом этапе специалисты уже провели работы на улице Сосновой. Здесь заменены опоры, смонтировано 350 метров СИП, на новую линию уже переведены 23 потребителя. Параллельно на улице Вишневой продолжается установка опор. После завершения этого этапа специалисты перейдут к монтажу СИП на Вишневой, а затем приступят к обновлению линии на улице Цветочной.

Всего в ходе капремонта будет проложено около 900 метров провода, установлены новые элементы линий и выполнено подключение потребителей к обновленным электросетям. Завершить весь комплекс работ в садоводческом товариществе планируется до конца сентября.

«До конца сентября мы завершим обновление воздушных линий в СНТ «Полесье», заменив старый неизолированный провод на СИП на протяжении почти километра — работы затронут три улицы и почти восемьдесят домовладений. Уже на первой улице смонтированы новые опоры и провод, и более двадцати потребителей переключены на обновленную схему. Параллельно идет подготовка опор на второй улице, а затем мы перейдем к третьей. Изолированный провод в сочетании с новыми опорными конструкциями делает сеть менее уязвимой к ветру, налипанию снега и падениям деревьев, что особенно актуально для территорий садоводческих товариществ в преддверии холодного сезона», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Особую важность работы приобретают в преддверии осенне-зимнего периода, когда нагрузка на сети возрастает, а непогода создает дополнительные риски для воздушных линий. Замена провода на СИП обеспечивает защиту от внешних факторов и значительно снижает вероятность технологических нарушений в сетях. Обновление опор и других элементов сети в совокупности с изолированным проводом делает электроснабжение более стабильным и надежным.