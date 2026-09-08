В Крыму построят здание для Арбитражного суда почти за 2 млрд рублей

В Республике Крым построят новое здание для размещения Арбитражного суда. Проект включает полный цикл работ: инженерные изыскания, подготовку проектной документации, строительство объекта и оснащение его необходимым оборудованием. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,9 миллиарда рублей, финансирование выделят из федерального бюджета, сообщает портал RosTender.info.

Процедура выбора подрядной организации завершится до 23 сентября 2026 года. Победитель должен завершить возведение объекта и сдать его в эксплуатацию в течение 1180 календарных дней с момента подписания договора.

Новое административное здание создаст современные условия для работы судейского корпуса и комфортного пребывания посетителей. Увеличение площадей оптимизирует процессы делопроизводства и повысит эффективность рассмотрения экономических споров в регионе.

Условия участия и подробности о закупке доступны здесь.