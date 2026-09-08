В «Резиденции Минино» завершается строительство ЛЭП для 536 участков
В конце сентября текущего года в коттеджном поселке «Резиденция Минино» Раменского муниципального округа завершится строительство линии электропередачи, что обеспечит электроснабжение всех 536 земельных участков. Специалисты «Мособлэнерго» выполняют работы строго по графику.
На первом этапе специалисты установили 46 железобетонных опор и провели монтаж траверс. На втором этапе энергетики смонтируют провода протяженностью порядка одного километра, подключат трансформаторную подстанцию, а также проведут пусконаладочные испытания. Работы идут по графику, и к концу третьего квартала все работы будут завершены.
Ранее инфраструктура электроснабжения на данной территории отсутствовала, что могло создать трудности для новых домовладельцев. Однако сейчас поселок активно развивается: здесь уже функционируют детская и спортивная площадки, а также две благоустроенные парковые зоны.
С вводом линии в эксплуатацию все застройщики и владельцы участков смогут подать заявку на технологическое присоединение и получить доступ к электроэнергии в кратчайшие сроки после оформления необходимых документов.
«В «Резиденции Минино» мы с нуля создаем энергетическую инфраструктуру — ранее линий здесь не было, и мы строим все заново: от опор до подстанции и километра проводов. К концу сентября работы завершатся, и все участки поселка будут обеспечены технической возможностью для подключения. Это особенно важно для семей, которые планируют заселяться в уже благоустроенный поселок с парками и площадками, — они смогут получить электричество не через годы, а сразу после подписания договора и оформления бумаг», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.