«Электрорешения» обновила плагин EKF для кабеленесущих систем в Revit

Компания «Электрорешения», официальный представитель бренда EKF в России, выпустила обновление плагина EKF для кабеленесущих систем в Revit . Новая версия разработана с учетом обратной связи проектировщиков: работа с инструментом стала еще понятнее, удобнее и нагляднее.

Обновление затронуло ключевые функции плагина и сделало взаимодействие с ними более интуитивным. В частности, уточнены названия основных функций, благодаря чему навигация в плагине стала проще, а выбор нужного инструмента для работы с кабельной трассой — быстрее и удобнее.

Расширены возможности функции «Редактирование трассы». Теперь пользователи могут переименовывать тип трассы непосредственно в процессе редактирования, без дополнительных действий в проекте. Это помогает сократить количество операций и упростить настройку трасс в модели.

Изменения коснулись и «Конфигуратора крепления». В обновленной версии добавлены визуальное отображение выбранных узлов крепления, а также подсказки по функциям при наведении курсора. Пользователь может быстрее ориентироваться в параметрах и подбирать подходящие решения в процессе проектирования.

Кроме того, в плагине появилась функция автообновления. Теперь система автоматически проверяет наличие новой версии, чтобы проектировщики могли своевременно получать последние улучшения и работать с актуальной версией инструмента.