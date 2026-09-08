«Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией котельную в Воскресенске

Специалисты «Россети Московский регион» обеспечили электроэнергией новую блочно-модульную котельную в селе Барановское городского округа Воскресенск. Она обеспечивает теплом и горячей водой 16 многоквартирных домов и дошкольное учреждение.

Энергетики построили трансформаторную подстанцию с двумя силовыми агрегатами мощностью по 63 кВА каждый и три линии электропередачи (ЛЭП) напряжением от 0,4 до 10 кВ общей протяженностью около 500 метров. На ЛЭП установили два современных линейных разъединителя российского производства, позволяющих автоматически выявлять и локализовывать необходимый для ремонта участок сети, сохраняя при этом подачу электроэнергии основной части потребителей.

Социально значимому объекту выдано более 30 кВт мощности. Подключение осуществлено по второй категории надежности с возможностью резервирования электроснабжения в случае возникновения технологического нарушения.