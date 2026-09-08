«Россети» подключили к сети новый бизнес‑центр на юго‑западе Москвы

08 сент. 2026, 18:00
349
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ПАО Россети Московский ре...

Компания «Россети Московский регион» реализовала масштабный проект – создала инфраструктуру для подключения к сети современного делового комплекса в Академическом районе столицы. Мощность присоединения составила 6,4 МВт.

Для присоединения объекта энергетики установили распределительную подстанцию 10 кВ и проложили шесть кабельных линий электропередачи. Комплекс будет обеспечен электроснабжением по второй категории надежности – с возможностью резервирования, что гарантирует стабильную работу даже при нештатных ситуациях.

Площадь делового комплекса – 74 тыс. кв. м. В его состав входят два здания высотой 23 и 12 этажей. Проект позволит создать более 5 тыс. новых рабочих мест.

Развитие современной городской инфраструктуры – одно из приоритетных направлений работы Группы «Россети». В этом году компания уже обеспечила энергоснабжением ряд крупных объектов: в частности, один из масштабных проектов комплексной застройки в Новой Москве – жилой комплекс в Румянцево, а также музейно‑театральный квартал в центре столицы.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Лента новостей и сообщений на Форуме прямо в мессенджере!

RusCable в Телеграм