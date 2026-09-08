Точность 98,2%: третий вебинар «МОСИТЛАБ» — о компьютерном зрении

Как применять компьютерное зрение, чтобы контролировать качество в режиме реального времени, находить мельчайшие дефекты и снижать производственные потери? Об этом расскажут 24 сентября на новом вебинаре от «МОСИТЛАБ». На площадке ФЦК ИТ-компания проведет третий по счету вебинар из новой образовательной серии для промышленников. Регистрация уже открыта.

В этом году стартовала уникальная серия образовательных вебинаров для представителей промышленности. Их проводит входящая в ГК «Москабельмет» компания «МОСИТЛАБ» при поддержке Федерального центра компетенций. Два вебинара уже состоялись, посмотреть их можно в записи:

Вебинар на тему «Цифровая трансформация производства в 1С: автоматический расчет конструкций, карт эскизов и цен с учетом себестоимости за минуты вместо дней» — здесь.

Вебинар на тему «От планирования до выпуска продукции: как MES-система помогает управлять производством в режиме реального времени» — здесь.

Третий вебинар уже готовится

Всех, кто был на этих вебинарах, а также новых участников приглашаем на новую встречу. 24 сентября Аким Пересторонин, начальник группы разработки программно-аппаратных комплексов «МОСИТЛАБ» расскажет, как грамотно использовать компьютерное зрение в промышленном производстве и открыть для себя новые возможности его применения.

Речь пойдет о практическом применении машинного зрения для автоматического контроля дефектов, геометрии, маркировки, печати и состояния продукции непосредственно в производственном потоке, без остановки линии.

Вебинар будет интересен и полезен:

техническим директорам и главным инженерам;

руководителям производств и служб качества;

специалистам по автоматизации и цифровизации;

представителям промышленных холдингов.

К нему однозначно стоит подключиться предприятиям с непрерывным производством, где скорость технологических процессов и человеческий фактор напрямую влияют на себестоимость продукции и уровень брака.

Всё на реальных примерах

Это будет не «красивая теория на словах» — вас ждет погружение в реальные технологии от «МОСИТЛАБ», которые уже применяются на практике. Среди них:

контроль алюминиевых слитков с автоматическим уведомлением,

визуальный контроль маркировки изделия,

контроль окончания материала,

система оптического контроля СОКОЛ,

новинка года — АРОКИС — для высокоточного контроля непосредственно в потоке производства.

Они показывают свою эффективность не только в рабочих процессах ГК «Москабельмет», но и на предприятиях, работающих в других отраслях. Участники увидят, как эти решения интегрируются в разные производства и как адаптируются под конкретный технологический процесс.

Главное — цифры

Реальные результаты уже показывают, насколько заметен эффект от внедрения компьютерного зрения.

Системы способны работать 24/7.

Время реакции от захвата кадра до управляющей команды ПЛК составляет не более 50 мс.

Точность классификации дефектов достигает 98,2%.

В скоростных режимах возможен контроль 30–60 изделий в секунду.

На отдельных проектах внедрение позволило добиться снижения брака до 99%.

Экономический эффект от внедрения системы только на одной производственной линии составляет около 2,54 млн рублей в год.

Регистрация уже открыта

Хотите такие результаты и на своем производстве? Тогда переходите по ссылке и регистрируйтесь: ссылка. На вебинаре вы увидите еще больше впечатляющих цифр и узнаете, за счет чего именно достигаются такие показатели, а также сможете лично задать экспертам все интересующие вас вопросы. До встречи 24 сентября!