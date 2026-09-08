Точность 98,2%: третий вебинар «МОСИТЛАБ» — о компьютерном зрении
Как применять компьютерное зрение, чтобы контролировать качество в режиме реального времени, находить мельчайшие дефекты и снижать производственные потери? Об этом расскажут 24 сентября на новом вебинаре от «МОСИТЛАБ». На площадке ФЦК ИТ-компания проведет третий по счету вебинар из новой образовательной серии для промышленников. Регистрация уже открыта.
В этом году стартовала уникальная серия образовательных вебинаров для представителей промышленности. Их проводит входящая в ГК «Москабельмет» компания «МОСИТЛАБ» при поддержке Федерального центра компетенций. Два вебинара уже состоялись, посмотреть их можно в записи:
- Вебинар на тему «Цифровая трансформация производства в 1С: автоматический расчет конструкций, карт эскизов и цен с учетом себестоимости за минуты вместо дней» — здесь.
- Вебинар на тему «От планирования до выпуска продукции: как MES-система помогает управлять производством в режиме реального времени» — здесь.
Третий вебинар уже готовится
Всех, кто был на этих вебинарах, а также новых участников приглашаем на новую встречу. 24 сентября Аким Пересторонин, начальник группы разработки программно-аппаратных комплексов «МОСИТЛАБ» расскажет, как грамотно использовать компьютерное зрение в промышленном производстве и открыть для себя новые возможности его применения.
Речь пойдет о практическом применении машинного зрения для автоматического контроля дефектов, геометрии, маркировки, печати и состояния продукции непосредственно в производственном потоке, без остановки линии.
Вебинар будет интересен и полезен:
- техническим директорам и главным инженерам;
- руководителям производств и служб качества;
- специалистам по автоматизации и цифровизации;
- представителям промышленных холдингов.
К нему однозначно стоит подключиться предприятиям с непрерывным производством, где скорость технологических процессов и человеческий фактор напрямую влияют на себестоимость продукции и уровень брака.
Всё на реальных примерах
Это будет не «красивая теория на словах» — вас ждет погружение в реальные технологии от «МОСИТЛАБ», которые уже применяются на практике. Среди них:
- контроль алюминиевых слитков с автоматическим уведомлением,
- визуальный контроль маркировки изделия,
- контроль окончания материала,
- система оптического контроля СОКОЛ,
- новинка года — АРОКИС — для высокоточного контроля непосредственно в потоке производства.
Они показывают свою эффективность не только в рабочих процессах ГК «Москабельмет», но и на предприятиях, работающих в других отраслях. Участники увидят, как эти решения интегрируются в разные производства и как адаптируются под конкретный технологический процесс.
Главное — цифры
Реальные результаты уже показывают, насколько заметен эффект от внедрения компьютерного зрения.
- Системы способны работать 24/7.
- Время реакции от захвата кадра до управляющей команды ПЛК составляет не более 50 мс.
- Точность классификации дефектов достигает 98,2%.
- В скоростных режимах возможен контроль 30–60 изделий в секунду.
- На отдельных проектах внедрение позволило добиться снижения брака до 99%.
- Экономический эффект от внедрения системы только на одной производственной линии составляет около 2,54 млн рублей в год.
Регистрация уже открыта
Хотите такие результаты и на своем производстве? Тогда переходите по ссылке и регистрируйтесь: ссылка. На вебинаре вы увидите еще больше впечатляющих цифр и узнаете, за счет чего именно достигаются такие показатели, а также сможете лично задать экспертам все интересующие вас вопросы. До встречи 24 сентября!