«Россети» рассказали о роли субъектов рынка в подготовке инвестпрограмм электросетевого комплекса

На IV конференции ассоциации «Сообщество потребителей энергии» с участием заместителя Министра энергетики РФ Евгения Грабчака и заместителя Министра экономического развития РФ Михаила Каминского выступил заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Алексей Мольский. Главной темой встречи в этом году стало умное энергопотребление как условие конкурентоспособности промышленности.

Алексей Мольский рассказал о формировании инвестиционных планов в электросетевом комплексе. В настоящее время подготовлен проект корректировки инвестиционной программы, который был проанализирован и полностью поддержан участниками рынка. Кроме этого, в Группу «Россети» поступили предложения по дополнительным мероприятиям по созданию и модернизации энергообъектов с учетом потребностей экономики.

Группа «Россети» последовательно занимается развитием и повышением надежности инфраструктуры, снижением износа сетей. Эта работа ведется с использованием преимущественно 100% отечественного оборудования, в том числе в сегменте ультравысокого класса напряжения, что дополнительно является поддержкой российских производителей.

Отмечено, что растущие объемы обязательств должны быть обеспечены финансированием в условиях тарифных ограничений. Одним из вариантов является мотивация потребителей к ответственному отношению к запрашиваемой мощности при технологическом присоединении к сетям через внедрение механизма «бери или плати». Это позволит сократить затраты сетевого комплекса на содержание строящейся по заявкам недозагруженной инфраструктуры и направить средства на первоочередные задачи в сфере электроснабжения.