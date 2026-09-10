Александр Новак принял участие в седьмом Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак принял участие в Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.

«Российско-Китайский энергетический бизнес-форум проводится с 2018 года уже в седьмой раз, и можно с уверенностью сказать, что он стал серьёзным инструментом содействия расширению российско-китайского энергетического сотрудничества и достижения двусторонних договорённостей по реализации совместных проектов в сфере энергетики и смежных отраслях», – сказал вице-премьер.

Александр Новак отметил, что кооперация России и Китая в сфере энергетики неуклонно крепнет, обогащается новым содержанием и приобретает характер подлинного стратегического альянса. Развивается сотрудничество в нефтяной, газовой и угольной отраслях. Также продолжается плодотворное взаимодействие в области мирного атома и поставок электроэнергии в КНР. Налажен обмен опытом в области научно-технического развития, управления электросетевым комплексом и его эксплуатации, разработки и трансфера технологий, обучения персонала. В числе стратегических задач – укрепление энергетической безопасности двух стран, которая включает обеспечение устойчивых поставок энергоресурсов на перспективу, расширение долгосрочных контрактов на поставку углеводородов, технологическое взаимодействие, реализация совместных газотранспортных проектов, развитие трансграничной инфраструктуры и логистики.

«Российская Федерация настроена на самое тесное партнёрство с китайской стороной в энергетической сфере по всем направлениям сотрудничества. Уверен, интеграция усилий двух государств в традиционной и новой энергетике позволит обеспечить устойчивое развитие наших экономик, сформировать технологически сбалансированный энергетический ландшафт на долгосрочную перспективу», – подчеркнул Александр Новак.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак встретился с Заместителем Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Дин Сюэсяном. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

Вице-премьер отметил, что в ходе заседания 22-й Межправительственной Российско-Китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству, которое состоялось в сентябре текущего года в Пекине, были выработаны важные решения по углублению двустороннего взаимодействия и расширению кооперации в энергетической сфере.