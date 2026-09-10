Honta примет участие в выставке Wire China 2026

С 21 по 24 сентября 2026 года в Шанхае (SNIEC) пройдёт 12-я Международная выставка кабельной и проволочной индустрии Wire China 2026. В условиях растущих требований к энергоэффективности и снижению себестоимости переработки токопроводящих жил ключевое внимание специалистов привлекают решения от машиностроительного гиганта Honta.

Официальный поставщик оборудования Honta в России - компания U-Technology Group - приглашает отечественных кабельщиков посетить экспозицию завода в павильоне E2 (стенд D23).

Технологический акцент экспозиции Honta

В этом году завод делает ставку на комплексную автоматизацию волочильных участков и снижение удельного энергопотребления на килограмм готовой продукции:

24-головый мультивайер (многожильная волочильная машина): флагманское решение для одновременного многожильного волочения токопроводящих элементов гибких кабелей. Оборудование спроектировано для работы на высоких скоростях, позволяет кардинально сократить производственную площадь заготовительного цеха, снизить расходы на электроэнергию и уменьшить потребности в обслуживающем персонале.

2-х ручьевой стан грубого волочения: высоконадёжный агрегат для первичной переработки медной и алюминиевой катанки, рассчитанный на непрерывный цикл работы при максимальных механических нагрузках.

Крутильная машина 630: cкоростное решение для качественной скрутки медных и алюминиевых проволок с прецизионной системой контроля натяжения.

Завод Honta является одним из признанных мировых лидеров в сегменте оборудования для волочения меди и алюминия. На протяжении всей выставочной недели на стенде E2-D23 будут присутствовать инженеры U-Technology Group, готовые провести детальные консультации по интеграции оборудования Honta в существующие технологические цепочки российских предприятий.

Детали мероприятия: