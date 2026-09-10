Honta примет участие в выставке Wire China 2026

3 часа назад
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Источник:
U-TECHNOLOGY GROUP
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С 21 по 24 сентября 2026 года в Шанхае (SNIEC) пройдёт 12-я Международная выставка кабельной и проволочной индустрии Wire China 2026. В условиях растущих требований к энергоэффективности и снижению себестоимости переработки токопроводящих жил ключевое внимание специалистов привлекают решения от машиностроительного гиганта Honta.

Официальный поставщик оборудования Honta в России - компания U-Technology Group - приглашает отечественных кабельщиков посетить экспозицию завода в павильоне E2 (стенд D23).

Технологический акцент экспозиции Honta

В этом году завод делает ставку на комплексную автоматизацию волочильных участков и снижение удельного энергопотребления на килограмм готовой продукции:

  • 24-головый мультивайер (многожильная волочильная машина): флагманское решение для одновременного многожильного волочения токопроводящих элементов гибких кабелей. Оборудование спроектировано для работы на высоких скоростях, позволяет кардинально сократить производственную площадь заготовительного цеха, снизить расходы на электроэнергию и уменьшить потребности в обслуживающем персонале.
  • 2-х ручьевой стан грубого волочения: высоконадёжный агрегат для первичной переработки медной и алюминиевой катанки, рассчитанный на непрерывный цикл работы при максимальных механических нагрузках.
  • Крутильная машина 630: cкоростное решение для качественной скрутки медных и алюминиевых проволок с прецизионной системой контроля натяжения.

Завод Honta является одним из признанных мировых лидеров в сегменте оборудования для волочения меди и алюминия. На протяжении всей выставочной недели на стенде E2-D23 будут присутствовать инженеры U-Technology Group, готовые провести детальные консультации по интеграции оборудования Honta в существующие технологические цепочки российских предприятий.

Детали мероприятия:

  • Дата: 21–24 сентября 2026 г.
  • Локация: Шанхай (SNIEC), павильон E2, стенд E2-D23.
  • Сайт выставки: www.wirechina.net
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U-TECHNOLOGY GROUP
Компания U-Technology Group - официальный представитель двух крупнейших китайских производителей кабельного и волочильного оборудования: Jiangsu Handing Machinery Co., Ltd (HANDING) и Jiangsu Honta Machinery Co., Ltd (Honta). Наша компания занимается поставками не только современного оборудования для кабельных заводов, но и сырья, необходимого для их производства. Сотрудничество с нами позволяет российским предприятиям получить доступ к передовым технологиям, высококачественным материалам и надежной технической поддержке!  